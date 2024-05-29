ADASO'da yatırımcılara TAYSEB'in teşvik ve avantajları anlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

ADASO'da yatırımcılara TAYSEB'in teşvik ve avantajları anlatıldı

ADASO\'da yatırımcılara TAYSEB\'in teşvik ve avantajları anlatıldı

Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin yatırımcılara sağladığı teşvikler ve avantajlar anlatıldı. Toplantıda, bölgenin stratejik konumu ve ekonomik dinamiklerinin önemi vurgulandı. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş, serbest bölgelerin ihracatın ve yabancı sermaye yatırımlarının artışına katkı sağladığını belirtti. TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ise bölgedeki altyapı yatırımlarının devam ettiğini ve dış ticaret hacminin her yıl arttığını ifade etti.

29.05.2024 09:30
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Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) yatırımcılara Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki (TAYSEB) teşvik ve avantajlar anlatıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin stratejik konumu, sunduğu teşvikler ve sağladığı avantajlarla yatırımcılar için cazip bir merkez olduğunu söyledi.

"Ceyhan ve Yumurtalık birçok sektör için önemli bir yatırım limanı"

Adana'nın parlayan yıldızları olan Ceyhan ve Yumurtalık bölgelerinin öneminin her geçen gün arttığına değinen Başkan Kıvanç, "Ceyhan ve Yumurtalık bölgeleri, Adana'nın ekonomik dinamiklerini değiştiren ve geleceğe dair umut vadeden bölgelerdir. Bu bölgelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Kimya OSB, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, Ceyhan OSB, SASA Özel Endüstri Bölgesi gibi birçok önemli yatırım burada. Bunun yanı sıra, bölgemizde yeni bir konteyner limanı da inşa edilecek. Mevcut limanlara ek olarak yapılacak bu yeni liman, bölgenin lojistik kapasitesini artıracak ve uluslararası ticareti daha da kolaylaştıracaktır. Adana, bu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Türkiye yüzyılında yeni bir ekonomik güç merkezi olacaktır. Bu nedenle bu bölgemiz birçok sektör için önemli bir yatırım ve gelişim limanıdır" dedi.

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş ise konuşmasında serbest bölgelerin tanıtılmasına yönelik tüm etkinliklerde aktif rol oynamak konusunda gayret gösterdiklerini söyledi. Serbest bölgelerle, belirli sınırlı alanlarda dış ticaretle ilgilenen firmalara ilave teşvik ve avantajlar sağlayıp yatırım ortamını çeşitlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Mehmet Cem Topbaş, Türkiye'deki serbest bölgelerin ihracatın ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttırılması, istihdamın genişlemesi, ileri teknoloji teknik transferlerinin hızlandırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlarıyla kurulduğunu belirtti.

"Türkiye'de 19 serbest bölge bulunuyor"

Türkiye'de ilk Antalya ve Mersin'de serbest bölge kurulduğunun bilgisini veren Topbaş, şu anda ülkede 19 serbest bölge olduğunu, bu sayının arttırılması için çalıştıklarını dile getirdi. Topbaş, serbest bölgelerde verilen destekler içinde vergi desteğinin önemli yer tuttuğunu vurguladı ve temel hedeflerinin serbest bölgelerde özellikle ihracata dayalı üretim yapmak olduğunu belirtti:

"Serbest bölgelerdeki ihracat 2002-2023 döneminde 2.3 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 5.5 kat artışla 12.7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar içinde ihracatın payı yüzde 37 seviyelerinden yüzde 71.4 seviyesine, toplam istihdam ise 28 binden 2023 yılı sonu itibarıyla 99 bin seviyesine ulaşmıştır. 2024 Nisan ayı itibarıyla ise ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.8 oranında artarak 4 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Bu da toplam satışlar içinde yaklaşık yüzde 75 gibi bir seviyeye doğru ilerliyor."

"Altyapı yatırım çalışmalarına devam ediyoruz"

TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, mensubu olduğu Tekfen grubunun 68 yıllık birikimle 41 şirket ve 12 bin çalışanıyla inşaattan tarıma kadar pek çok alanda faaliyet gösterdiklerini söyledi. Kurucu ve işleticisi oldukları TAYSEB'e ayrı bir önem verdiklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"Son yıllarda serbest bölgemizde faaliyet gösteren kullanıcılarımızın büyük birçoğu, enerji başta olmak üzere başka alanlarda da yatırımlar yapıyor. Biz de özellikle kurucu ve işletici olarak burada yer alan yatırımcılarımızın amaçlarına hizmet edecek altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Üçüncü faza da başladık. Serbest bölgemizin her yıl artan dış ticaret hacmi bizlere de ayrıca gurur veriyor."

Programda daha sonra TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy tarafından Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin yatırımcılara sunduğu avantajlara yönelik bir sunum yapıldı. Program, soru cevap bölümü ile son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ADASO'da yatırımcılara TAYSEB'in teşvik ve avantajları anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADASO'da yatırımcılara TAYSEB'in teşvik ve avantajları anlatıldı - Son Dakika
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