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Adana Ticaret Odası Tarımsal Üretim Yönetmeliği Taslağı Hakkında Rapor Hazırladı - Son Dakika
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Adana Ticaret Odası Tarımsal Üretim Yönetmeliği Taslağı Hakkında Rapor Hazırladı

Adana Ticaret Odası, Tarım ve Orman Bakanlığınca görüşe açılan 'Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı' hakkında rapor hazırladı. Rapor, Adana'da tarımsal üretimdeki girdi sorunlarına dikkat çekerek çözüm önerileri sunuyor.

Adana Ticaret Odası Tarımsal Üretim Yönetmeliği Taslağı Hakkında Rapor Hazırladı
28.12.2023 - 11:27,
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Adana Ticaret Odası, Tarım ve Orman Bakanlığınca görüşe açılan 'Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı' hakkında rapor hazırladı. Yönetmelik taslağı için görüş raporu hazırladığını aktaran ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halid Milli, Çukurova'nın tehlike çanları çalan tarım sorunlarına değindi. Milli, Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı' görüş raporu hakkında detaylı bilgi verdi.

Adana'da tarımsal üretimdeki girdi sorunlarına dikkat çeken Halid Milli, TÜİK tarafından açıklanan tarımsal girdi fiyat endeksine göre yaşanan yüzde 62,79'luk enflasyonun, Adana'da yetişen başlıca tarımsal ürünlerin satış rakamlarına yansımadığını belirtti. Özellikle turunçgil sektöründe yaşanan işçi sıkıntısının, ürünlerin geç hasat edilmesine ve düşük fiyatlarla tüccara satılmasına neden olduğunu vurgulayan Milli, şehrin ekonomisinin 2023'te büyük bir kayıp yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Milli, önümüzdeki sezonlarda yaşanabilecek sorunları önlemek adına iki çözüm önerisi sundu. Kısa vadeli çözüm olarak, yurtdışından sezonluk geçici işçi getirilmesini öneren Halid Milli, bu sayede hasat miktarını artırmanın yanı sıra maliyetleri düşürerek ürünlerin rekabetçiliğini artırabileceklerini ifade etti.

"Örnek köy projesi"

Halid Milli ayrıca, orta/uzun vadeli çözüm olarak köylerin kalkındırılması ve gençlerin şehirlerden köylere dönüşünü teşvik etmek için tarımsal kazancı artıracak hamlelerin yapılmasını önerdi. Bu çözümlerin uygulanmasıyla Adana'nın dünya genelinde tarımsal bir üretim merkezi haline gelebileceğini belirten Milli, "Örnek Köy" projesiyle Adana'nın öncü bir şehir olabileceğini ifade etti.

Çukurova'nın California ve Po ovaları ile birlikte, su kaynakları, iklim, topografya ve toprak kalitesi açısından dünyanın en önemli 3 ovasından birisi olduğunun altını çizen Milli, "Tarımsal girdi ve işçi sıkıntısını çözebilirsek, Adana ovasının meyvecilik özel üretim alanı olarak desteklenmesi sağlanabilir, doğru politikalar uygulanır ise İspanya, İtalya ve Yunanistan bizimle rekabet edemez ve Akdeniz havzasında söz sahibi ülke değil şehir biz oluruz" dedi.

"Tarımsal üretimin planlanması ile ilgili yönetmelik taslağı görüşü"

Halid Milli, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Çukurova Bölgesi'nin tarım potansiyeline vurgu yaparak, yeni tarımsal üretim yönetmeliği taslağına dair görüşlerini paylaştığı bir rapor hazırlayıp ilettiklerini belirtti.

Bölgenin dünya çapında meyvecilik avantajlarına dikkat çeken raporda öne çıkan konular arasında, eğimi yüzde 6'nın altındaki bölgelerde yeni meyve bahçesi tesisine izin verilmemesinin, ihracatı azaltarak dış pazarların kaybedilmesine neden olabileceği ve bu durumun tarımsal sektördeki işletmeleri olumsuz etkileyeceği bulunuyor.

Ayrıca, yönetmelikte Adana'nın özel bir üretim bölgesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Halid Milli, üretim izinlerini verecek kurulda STK ve üniversitelerden temsilcilerin bulunmasının önemine vurgu yaptı. Veri altyapısının yetersizliği ve bakanlık personel eksikliği konularında endişelerini paylaşan Milli'nin raporda öne çıkardığı diğer bir nokta ise, yönetmeliğin sahada doğru bir şekilde uygulanabilirliğini test etmek amacıyla pilot uygulamalara geçilmesi önerisi oldu. - ADANA

Kaynak: İHA
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Çukurova, Adana, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Odası Tarımsal Üretim Yönetmeliği Taslağı Hakkında Rapor Hazırladı - Son Dakika


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