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Adanalı kebapçı İstanbul'da 34 metrelik boru kebabı yapacak - Son Dakika
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Adanalı kebapçı İstanbul'da 34 metrelik boru kebabı yapacak

Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları kapsamında Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, İstanbul'da düzenlenecek etkinlikte 34 metrelik boru kebabı yapacak ve İstanbullulara ikram edecek.

Adanalı kebapçı İstanbul\'da 34 metrelik boru kebabı yapacak
29.12.2023 - 10:53,
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Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, İstanbul'da düzenlenecek Adana tanıtım günlerinin açılışında 34 metrelik boru kebabı yapacak.

Adana Valiliği ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları 4-7 Ocak tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul Yenikapı fuar alanında gerçekleştirilecek.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın'da ekibiyle birlikte İstanbul'a gidecek ve 3 gün boyunca Adanalılara kebap ziyafeti sunacak.

Açılışa özel 34 metre boru kebabı yapılacak

Öte yandan 2 Ocak'ta gerçekleşecek açılışta Yaşar Aydın, 34 metrelik boru kebabı yaparak İstanbullulara ikram edecek. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adanalı kebapçı İstanbul'da 34 metrelik boru kebabı yapacak - Son Dakika
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