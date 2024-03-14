AEDAŞ, İHA ve dronlardan destek alarak kesintisiz elektrik dağıtımı sağlıyor

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), görev bölgesindeki her noktaya kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak hedefiyle, olası arızaların önlenmesi ve arıza tespitinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronlardan destek alıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya, Burdur ve Isparta'da yaklaşık 36 bin 500 kilometre kare hizmet alanında faaliyet gösteren AEDAŞ, bilgi ve uzmanlığını çağın teknolojik yenilikleriyle entegre ediyor.
Olumsuz hava koşullarında, dağlık ve ormanlık bölgeler ile zorlu arazi şartlarında arızaların hızlı tespitini mümkün kılan 1 İHA ve 6 dron ile filosunu güçlendiren AEDAŞ, özellikle havai enerji nakil hatlarındaki olası arızalara karşı acil destek kuvvetlerini göreve hazır bekletiyor.
AEDAŞ, 25 kişiden oluşan hat bakımı alanında uzmanlaşmış ekibine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı insansız hava araçlarını kullanmaya yönelik özel eğitimler aldırarak acil durumlarda İHA aracılığıyla arıza tespiti için teknolojik alt yapısıyla da sahada yer alıyor.
Ayrıca şirket, zor arazi koşullarında arızaya çok daha hızlı ulaşmayı sağlayan İHA ve dronlar ile arızaların tespitinin yanı sıra, rutin hat taramaları ile ileride arıza oluşturabilecek sorunları önceden tespit ederek olası arızaları önlüyor.
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