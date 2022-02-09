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AEDAŞ, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

AEDAŞ, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı

09.02.2022 12:22
AEDAŞ, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Isparta'da ağır kış koşullarının enerji iletim ve dağıtım hatlarında ağır hasara yol açtığını belirterek, kısa sürede abonelerin yüzde 95'inin bulunduğu bölgelere yeniden enerji verildiğini duyurdu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Isparta'da ağır kış koşullarının enerji iletim ve dağıtım hatlarında ağır hasara yol açtığını belirterek, kısa sürede abonelerin yüzde 95'inin bulunduğu bölgelere yeniden enerji verildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, AEDAŞ görev bölgesinde yer alan Isparta'da, 3 Şubat'ta başlayan ve normal mevsimsel koşullara göre 45 günde yağacak olan karın 11 saat gibi bir sürede bölgeyi etkisi altına aldığı ve enerji hatlarında arızalara yol açtığı ifade edildi.

Bu süreçte AEDAŞ ekiplerinin kamu ve özel sektör iş birliğiyle bölgeyi enerjilendirmek için çalıştığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte, TEDAŞ koordinasyonunda Türkiye'nin farklı bölgelerinde dağıtım hizmeti veren Boğaziçi, Çamlıbel, Enerjisa, ADM, GDZ, Meram, Uludağ, Osmangazi, Sakarya EDAŞ ve TREDAŞ tarafından bölgeye destek amaçlı personel takviyesi yapılmıştır. 653 personel, 273'ü aşkın araç ve 61 jeneratör ile aralıksız devam eden kar yağışına karşın olabildiğince kısa sürede abonelerin yüzde 95'inin bulunduğu bölgelere yeniden enerji verilmiştir. Ekipler gece gündüz demeden çalışarak Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirmiştir. Tüm ekipler bu süreçte canlarını dişlerine takarak çalışmış, hatta çalışmalar sırasında 2 personelimiz donma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılmıştır. Ekiplerimiz evinde cihaza bağlı yatan bir vatandaşımıza hızlıca jeneratör desteği ulaştırarak hayatını kurtarmışlardır.

Bu sırada kırsal kesimdeki köyleri enerjilendirmek ve oluşan sorunları çözebilmek için 150'ye yakın köy muhtarı ile düzenli olarak iletişim kurulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarının ana yol ve ara bağlantı yollarını açmasına paralel olarak kent merkezine uzak köylere de ulaşılarak kesintiler giderilmiştir. Bu zorlu süreçte Sayın Bakanımızın da belirttiği üzere vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Fatura okumalarımızın 14 Şubat'tan önce gerçekleşmeyeceğini özellikle belirtiriz. Faturalarda son okuma tarihinden itibaren ilave 30 gün verilecek ve gecikme bedeli alınmayacaktır."

Bölgede 2013-2020 yıllarında 4 milyar lira yatırım yapıldı

Açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta'nın enerji altyapısını güçlendirmek, bölgeye kesintisiz enerji sağlamak için 2013-2020 yıllarında toplam 4 milyar lira yatırım yapıldığı, geçen yıl ise 825 milyon liralık yatırım sağlandığını ifade edildi.

Ayrıca, 2021-2025 yılları arasını kapsayan 4. Uygulama Dönemi'nde, Antalya, Burdur ve Isparta illerine yapılacak yatırım tutarı 4 milyar 500 milyon liranın üzerinde olmasının beklendiği kaydedildi.

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Isparta, Yatırım, Akdeniz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AEDAŞ, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika Ekonomi


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