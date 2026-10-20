AESOB Başkanı, Kasım öncesi esnafı fiyat kayıtlarını gözden geçirmeye çağırdı - Son Dakika
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AESOB Başkanı, Kasım öncesi esnafı fiyat kayıtlarını gözden geçirmeye çağırdı

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AESOB Başkanı, Kasım öncesi esnafı fiyat kayıtlarını gözden geçirmeye çağırdı
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AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kasım indirimleri öncesi esnafı fiyat kayıtlarını mevzuata göre gözden geçirmeye çağırdı. Dere, yanıltıcı indirimlerin tüketici güvenini ve dürüst esnafın adil rekabetini zedelediğini belirtti.

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kasım kampanyaları öncesinde tüketiciyi ve dürüst esnafı korumak için şeffaf fiyatlandırma çağrısı yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kasım ayında yoğunlaşan indirim kampanyaları öncesinde fiyat ve tanıtımlarda şeffaflık çağrısında bulundu. Gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerinin alışverişte güveni zedelediğini belirten Dere, kurallara uygun çalışan esnaf ve sanatkarların yanıltıcı uygulamalar karşısında korunmasının önemine dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığının 16 Ekim tarihli açıklamasına göre Reklam Kurulu, 8 Ekim 2026 tarihli toplantısında 161 dosyayı karara bağladı. Mevzuata aykırılık tespit edilen 136 dosya hakkında durdurma cezası uygulanmasına ve toplam yaklaşık 17,2 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verildi. Yılın ilk dokuz ayında aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle alınan idari para cezası kararları ise 249 milyon lirayı aştı. Başkan Adlıhan Dere ise adil rekabet ve dürüst indirime dair uyarılarda bulundu.

"Dürüst esnafın emeği korunmalı"

Yanıltıcı kampanyaların adil rekabeti de olumsuz etkilediğini vurgulayan Başkan Dere, "İndirim, vatandaşımızın gerçekten daha uygun fiyatla alışveriş yapabilmesine imkan sağlamalıdır. Gerçekte uygulanmamış fiyatlar üzerinden büyük indirim yapılmış izlenimi oluşturulması kabul edilemez. Kuralına göre çalışan, vergisini ödeyen, müşterisine doğru bilgi veren, odalarımıza kayıtlı yerel esnafımızın emeği bu tür uygulamalarla gölgelenmemelidir. Biz indirim kampanyalarının engellenmesini savunmak yerine rekabetin dürüst ve şeffaf yürütülmesini önemsiyoruz. Tüketiciyi korumakla dürüst esnafı korumak birbirinden ayrı düşünülemez" dedi.

İndirim ölçüsü gerçek fiyat

İndirimli satış reklamlarında geçerli kurallara dikkat çeken TESK Genel Başkan Vekili Dere, "1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında, indirimden önceki fiyat belirlenirken indirimin başlangıcından önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınmalıdır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat dikkate alınır. Kampanya hazırlayan işletmelerimiz fiyat kayıtlarını ve tanıtımlarını bu kurallara göre gözden geçirmelidir. İndirim oranı kadar kampanyanın şartları da açık olmalıdır. Vatandaşımız ne aldığını, ne ödediğini ve hangi şartlarla alışveriş yaptığını tereddütsüz anlayabilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada şeffaflık şart"

Sosyal medya tanıtımlarının da aynı sorumlulukla hazırlanması gerektiğini belirten Başkan Dere, "Ücret veya başka bir menfaat karşılığında sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımların reklam niteliği açıkça belirtilmelidir. Bir paylaşımın reklam olduğu tüketiciden gizlenmemelidir. Esnafımız da tanıtım çalışması yaptırırken yalnızca erişim ve izlenme sayısına değil, içeriğin mevzuata uygunluğuna dikkat etmelidir. Ticaretin mecrası değişse de dürüstlük ilkesi değişmez" diye konuştu.

"Esnafın en büyük sermayesi güven"

Vatandaşlara yalnızca yüksek indirim oranlarına bakarak karar vermemeleri çağrısında bulunan TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, sözlerini şöyle tamamladı: "Ürünün fiyatını, niteliğini, satıcısını ve kampanya şartlarını birlikte değerlendirelim. Esnafımız için müşterisinin güveni, bir günlük satıştan çok daha değerlidir. Mahalle esnafımızın yüz yüze iletişimi, ürün bilgisi ve satış sonrasında da ulaşılabilir olması alışverişin önemli bir güvencesidir. AESOB olarak dürüst ticaretin, adil rekabetin ve alın teriyle kazanan esnafımızın yanında durmayı sürdüreceğiz. Gerçek indirim alışverişe, güven ise ticaretin geleceğine değer katar."

Kaynak: İHA
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