AESOB Başkanı: Merdiven Altı Gıdalar İsrafa Sebep Oluyor

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, merdiven altından ucuza alınan gıdaların genellikle çöpe gittiğini belirterek, "Bu da daha çok israfa sebep oluyor, esnaflarımızda her yiyeceğin en tazesi ve kalitelisi var. Ramazan ayında alışverişlerimizi tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz mahalle esnaflarımızdan yapmalıyız. Böylece hem sağlığınızı güvence altında alır, hem de esnaf ve sanatkarlarımıza bir nebze olsun destek sağlamış oluruz" dedi.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayının gelmesiyle israf uyarısında bulunarak merdiven altı ürünlere dikkat çekti.
Ramazan ayının gelmesiyle Antalya'nın pazar, cadde ve sokaklarında hareketliliğin başladığını dile getiren Dere, "Pide, hurma, güllaç, şerbet, pastırma, baklava gibi her bütçeye uygun Ramazan ayının vazgeçilmez ürünleri raflarda yerini aldı. Manav, kasap, pastane, lokanta, fırın, büfe, bakkal gibi gıda alanında faaliyet gösteren esnafımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımız Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Ancak bu yılki fiyatlar maalesef hem eli hem de cebi yakıyor. Ramazan dolayısıyla temel gıda maddelerine talep artışı oluyor. Bu artış ise fiyat yelpazesini genişletiyor. İnsanlar alışverişlerinde ucuz diye kalitesiz ve sağlıksız merdiven altı ürünlere yönelebiliyor. Ucuz diye alınan yiyecek ya aynı gün ya da ertesi gün çöpe gidiyor. Bu da daha çok israfa sebep oluyor. Esnaflarımızda her yiyeceğin en tazesi ve kalitelisi var. Özellikle Ramazan'da iftar sofralarında dinimizin yasaklamış olduğu israfın her türlüsünden kaçınmalıyız. Yardımlaşma, dayanışma; birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, güzelliklerle dolu bu Ramazan ayında alışverişlerimizi tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz mahalle esnaflarımızdan yapmalıyız. Böylece hem sağlığınızı güvence altında alır, hem de esnaf ve sanatkarlarımıza bir nebze olsun destek sağlamış oluruz" ifadelerine yer verdi.
"Günden 6 milyon ekmek çöpe gidiyor"
Türkiye'de her gün 6 milyonun üzerinde ekmeğin ve yılda 26 milyon ton civarında meyve, sebze ve gıdaların israf edildiğini aktaran Dere, "Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42'si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor. En çok çöpe atılan yiyeceklerin başında ise ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Diğer aylarda yapılan gıda israfı maalesef Ramazan ayında ciddi boyutlara ulaşıyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek dahi bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Alışverişe giderken listesi yapmalı, ihtiyacımız kadar almalı, doyacağımız kadar sofra kurmalıyız" uyarısında bulundu.
"İsraftan kaçınılmalı"
Ekmek, sebze ve meyve israfının çok büyük rakamlara ulaştığına işaret eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Ülkemizde sürekli artan nüfus ve yeme, içme ihtiyaçlarımızın değişmesi sebebiyle israf da çok büyük rakamlara ulaştı. İsraf edilen gıdalarla birlikte hem ekmeğimiz, aşımız, nimetimiz hem de paramız ve emeğimiz çöpe gitmiş oluyor. Vatandaşlarımız bir yandan gıda ürünleri ile hayat pahalılığından dert yanarken diğer yandan emek verip alın teri dökerek aldığı ürünleri israf etmemeli. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan ne kadar kaçınırsak ürünlere talep düşünce fiyatlar da düşecektir" ifadelerine yer verdi.
"İhtiyaç sahiplerine destek"
Ramazan ayının ruhuna uygun hareket etmeye özen göstermeli, paylaşımcı olunması gerektiğine değinen Dere, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' hadis-i şerifini kendimize rehber edinerek yardıma muhtaç olan ihtiyaç sahiplerine destek olmalıyız. Böylece bir yandan orucumuzu tutarak ibadetimizi gerçekleştirirken bir yandan da Ramazan ayına yakışır bir davranış sergilemiş oluruz. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan ayının başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle; kalplerimizden sevgi, sofralarımızdan bolluk ve bereket, evlerimizden, hanelerimizden, iş yerlerimizden huzur ve mutluluk eksik olmasın" açıklamasında bulundu. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › AESOB Başkanı: Merdiven Altı Gıdalar İsrafa Sebep Oluyor - Son Dakika
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