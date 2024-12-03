AESOB Toplantısı Azerbaycan\'da Yapıldı

Ekonomi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 2024 yılı Başkanlar Kurulu Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Etkinlik, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve ticari bağların güçlenmesine yönelik önemli bir adım oldu. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf teşkilatlarının Azerbaycan'daki ticari fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurguladı ve iki ülke arasında "İki devlet, tek millet" anlayışına uygun daha etkili çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

AESOB 2024 Yılı Başkanlar Kurulu toplantısı, Azerbaycan'da gerçekleştirildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, AESOB'a bağlı esnaf oda başkanları ve Ticaret Bakanlığı Bakü Ticaret Baş Müşaviri Ahmet Erdal katıldı.

Toplantı, Azerbaycan'ın tarihini ve kültürünü tanımanın yanı sıra oda başkanlarına kardeş ülkedeki ticaret hayatını yakından tanıma fırsatı sundu. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, toplantının amacının bir gezi değil, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve esnaf teşkilatlarının uluslararası düzeyde yeni vizyonlar kazanması olduğunu vurguladı.

"Esnaflarımızın yanındayız"

Toplantıda AESOB'un bir yıllık faaliyetleri, gerçekleştirilen projeler ve hizmetler bir tanıtım filmi eşliğinde paylaşıldı. Başkan Adlıhan Dere, Antalya genelinde esnaf ve sanatkarların sorunlarına çözüm bulmak için yıl boyunca özveriyle çalıştıklarını belirtti. Dere, "Esnaflarımız için kapı kapı dolaştık, yetkililerle görüşmeler yaptık ve çözüm önerilerimizi sunduk. Uluslararası platformlarda da esnafımızın ticari ilişkilerini geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkileri masaya yatırıldı

Toplantıya katılan Ticaret Bakanlığı Bakü Ticaret Baş Müşaviri Ahmet Erdal, Azerbaycan'ın ticari potansiyelinden bahsederek, Türkiye'nin bu pazarda daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti. Erdal, Azerbaycan'da petrol ve gaz sektörüne dayalı bir ekonomi bulunduğunu, ancak farklı sektörlerde de ticaretin geliştirilmesi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

"İki devlet, tek millet" anlayışıyla ticari işbirliği

Toplantının ardından Başkan Adlıhan Dere ve oda başkanları, Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı'yı ziyaret etti. Bu ziyaret, dostluk bağlarını güçlendirmek ve ticari ilişkileri ilerletmek adına anlamlı bir adım olarak değerlendirildi. Başkan Dere, esnaf teşkilatlarının Azerbaycan'daki ticari fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurguladı ve iki ülke arasında "İki devlet, tek millet" anlayışına uygun daha etkili çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

"AESOB esnaf için çalışmaya devam ediyor"

AESOB heyeti, Bakü'deki ticaret hayatını yerinde gözlemleyerek, Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni ticaret kapılarının açılması için temaslarda bulundu. AESOB'un uluslararası düzeydeki bu adımları, esnaf ve sanatkarların ticari faaliyetlerini geliştirmek ve vizyonlarını genişletmek adına önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yurtiçi ve yurtdışında her fırsatta esnaf ve sanatkarların yararına çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye ve Azerbaycan dostluğu, esnaf teşkilatlarımız için yeni fırsatlar sağlamaya devam edecek" diye konuştu. Dere, bu toplantının ticari bağların güçlenmesine vesile olacağını da sözlerine ekledi. - ANTALYA