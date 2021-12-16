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AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor - Son Dakika

AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor

16.12.2021 10:50
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor

Fransa merkezli AFP haber ajansı, Türk SİHA'larından bahsedilen bir haberde yayınladığı haritayla büyük bir skandala imza attı. Haritada İstanbul'un bir bölümü ile Trakya'nın olmadığı görüldü

Paris merkezli AFP haber ajansı, dünya genelinde Türkiye'nin SİHA'larına olan ilgiyi gündeme getirdi. Kazakistan'dan Angola'ya, Polonya'dan Fas'a kadar birçok ülkenin SİHA'ları kullandığı, satın aldığı veya bunlara ilgi gösterdiği belirtildi.

HARİTADA SKANDAL AYRINTI

SİHA'lara ilişkin söz konusu ülkelere bir harita üzerinde yer verilirken, skandal ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

AVRUPA YAKASI İLE TRAKYA BÖLGESİNİ ÇIKARDILAR

"Türk SİHA'larına talep" başlıklı haritada, " İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi" gösterildi. Harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonu, yoğun tepkilere neden oldu.

AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değilmiş gibi gösterdiler

FRANSA İLE YUNANİSTAN'IN ASKERİ ANLAŞMALARI

Fransa ve Yunanistan, son dönemde yaptıkları anlaşmalarla öne çıkıyor. 3 milyar dolarlık savunma anlaşmasına imza atılırken, üçüncü bir ülkenin saldırması halinde Fransa ve Yunanistan askeri iş birliği yapacak:

"Atina yönetimi ayrıca, Paris'ten 3 fırkateyn alacağını duyurmuş, 18 Rafale savaş uçağına ek olarak 6 uçak için daha sipariş vermişti."

AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor

Trakya Bölgesi, Türkiye, Harita, SİHA, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor - Son Dakika
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