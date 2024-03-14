Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi Açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi'nin Devlet Su İşlerinin (DSİ) bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi olduğunu belirterek, "Bu tesiste arıtılan atık sular şehrimizin verimli topraklarıyla buluşacak." dedi.
Tesisin açılışında konuşan Yumaklı, suyun insan hayatındaki rolünün her geçen gün arttığını, küresel iklim değişikliği başta olmak üzere nüfus artışı, sanayileşme gibi sebeplerle suyun artık çok daha değerli hale geldiğine işaret etti.
Artan nüfusun su ihtiyacının karşılanması ve kuraklığın sorunsuz atlatılabilmesinin önemini vurgulayan Yumaklı, suyun her damlasının değerlendirilerek ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasının zorunluluk haline geldiğini anlattı.
Uygun yöntemlerle arıtılmış atık suların, başta tarımsal sulamada kullanılmak üzere geri kazanılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi'nin açılışını yapmak için bir araya geldik. Bu tesis, DSİ'nin bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi olma özelliğini taşıyor. Atık su projeleri su kaynaklarının korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, su kalitesi arttığı için ekosistemler korunur ve sucul hayat desteklenir. Bu tesisler, atık su arıtımı sonucunda oluşan çamurun güvenli şekilde bertaraf edilmesiyle, toprağımızın kirlenmesini engeller."
Bakan Yumaklı, DSİ'nin 24 evsel atık su arıtma tesisiyle çevre kirliliğinin önlenmesine önemli katkı sunduğunu belirterek "Ancak açılışını yaptığımız bu tesisin önemli bir özelliği var. Bu tesiste arıtılan sular Afyonkarahisar'ımızın verimli topraklarıyla buluşacak. Bu tesisten 1300 futbol sahası büyüklüğünde tarım araziyi sulayacak su çıkmış olacak. 615 milyon liraya mal olan bu tesis, Afyonkarahisar'ımızın tabiatına, ekonomisine ve tarımına katkı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.
Yumaklı, suyu en etkin ve verimli şekilde kullanmayı ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmayı hedeflediklerinin altını çizerek, suyun en değerli hazine olduğunu söyledi.
Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu Sulama Yenileme İnşaatı ihalesinin yıl sonuna, Selevir sulaması 3. kısmının ihalesinin de en geç eylül ayına kadar yapılacağını belirten Yumaklı, Sandıklı Örenler sulama yenileme işinin de yatırım programına alınacağını duyurdu.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da proje sayesinde yapılacak sulamayla ülke ekonomisine yıllık 56 milyon lira katkı sağlanacağını kaydetti.
İbrahim Yumaklı, açılış konuşmalarının ardından tesiste incelemeler yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi Açıldı - Son Dakika
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Disiplinlerarası Sürdürülebilir Deprem Yönetimi Çalıştayı' başladı. Çalıştay, farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek sürdürülebilir deprem yönetimini ele alıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayı'nın 17 Mart'ta hizmete alınacağını duyurdu. Proje ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresi 15 dakikaya düşecek ve günde 210 bin vatandaş taşınacak. Bakan Uraloğlu, ülke genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesine devam ettiklerini belirtti.
İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, eski işletmeci Mehmet Koçarslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya indi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 220 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 873 milyon 359 bin 891,08 lira, işlem miktarı ise 2.537,35 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 879 milyon 617 bin 838,91 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün dünyada stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin tarımsal alanda rekabet gücünü artırmak için çalışacaklarını söyledi. Yumaklı, hayvan hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, veteriner hekimlerin ülke hayvancılığı için önemli bir rol oynadığını vurguladı ve tarımsal Ar-Ge'ye yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, kasa-raf fiyatları, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Denetimler sonucunda haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkından dolayı idari para cezaları uygulandı.
Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, hayırsever iş insanı Yaşar Eroğlu tarafından bağışlanan 10 milyon lira, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye dağıtılacak. Eroğlu, bağışın ramazan ayında aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla yapıldığını belirtirken, Vali Fidan da bu anlamlı katkının şehrin dayanışma ve yardımlaşma kültürünü gözler önüne serdiğini ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Şubat ayında 349 konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2 arttığı görüldü. İpotekli konut satışlarının ise %62,0 azaldığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?