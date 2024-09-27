Ağustosta ihracat artarken ithalat düştü

Ekonomi

Türkiye'nin ihracatı, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 22 milyar 48 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 10,7 azalışla 27 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, ağustosta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 artışla 22 milyar 48 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,7 düşüşle 27 milyar 40 milyon dolar oldu.

YILLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI % 42,7 DÜŞTÜ

Dış ticaret açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 azalarak 4 milyar 992 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ağustos 2023'te yüzde 71,2 iken geçen ay yüzde 81,5'e yükseldi. Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 33,5 azaldı.

İHRACAT ARTTI İTHALAT AZALDI

Ocak-ağustos döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,6 azalarak 225 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 33,5 azalışla 82 milyar 569 milyon dolardan 54 milyar 938 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2023 döneminde yüzde 66,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 75,7'ye yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 2,5 artarak 19 milyar 654 milyon dolardan 20 milyar 148 milyon dolara çıktı. Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,6 azalışla 21 milyar 659 milyon dolardan 20 milyar 450 milyon dolara düştü. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ağustosta, 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 azalışla 40 milyar 598 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,5 olarak belirlendi.