Aho Peynirine Coğrafi İşaret Başvurusu - Son Dakika
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Ekonomi

Aho Peynirine Coğrafi İşaret Başvurusu

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15.06.2025 09:54
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Aho Peynirine Coğrafi İşaret Başvurusu
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Trabzon'un Araklı ilçesine özgü Aho Peyniri için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Aho peyniri için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Tarihi 200 yıl öncesine kadar uzanan ve ismini yörenin halkından alan Aho Peyniri, coğrafi işaret almasıyla hem ekonomik hem de kültürel olarak Trabzon'un Araklı ilçesine katkı sağlayacak

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesine özgü yöresel lezzetlerden biri olan Aho Peynirinin coğrafi işaret alması için başlatılan başvuru süreci devam ediyor. Peynir üreticisi Yalçın Çebi, "Geç kaldık ama sonunda bu değerimize hak ettiği coğrafi işareti kazandırıyoruz" dedi.

Yaklaşık 2 bin rakımlı Bahçecik, Erikli ve Kavraz yaylalarında üretilen Aho Peyniri, sadece tuz ve özel seçme lor peynirinden elde ediliyor. Üretici Yalçın Çebi, bu özel peynirin Araklı yöresine özgü olduğunu belirterek, "Eskilerimiz yokluklar içinde bu peyniri yaptı. Tamamen doğal, iştah açıcı ve doyurucu bir peynir. Aho ismi, Aholu köylülerimizden geliyor" diye konuştu.

Aho peynirinin 2 bin rakımlı yaylalarda üretildiğini kaydeden Çebi, "Eskilerimiz Aho peynirini yokluklar içerisinde yaptılar. Aho peyniri, ilçemizin yaklaşık 2 bin rakımlı Bahçecik, Erikli, Kavraz yani Aho dediğimiz köylülerimiz tarafından sadece tuz ve lor peynirinden yapılıyor. Peynirimizin özelliği doyurucu, iştah açtırıcı tamamen doğal Araklı'ya özgü bir peynirdir. Peynirimizin adı da Aholu köylülerimizin adından esinlendirilmiştir. Peynirin ana yeri Erikli, Kavraz, Salarut yaylaları. Eskiden buralarda hayvancılık boldu, üretim çoktu. Aho Peyniri yaklaşık 4-5 ay, özellikle Mayıs ayında toplanan lorlardan yapılıyor. Yaylalarımızda, imalathanemiz var çok tercih edilen bir peynir çeşididir. En çok sipariş aldığımız yerler İstanbul, Ankara, İzmir tarafları ancak genelde yöremizin insanı daha çok tüketiyor" dedi.

Coğrafi işaret başvurusu bizi mutlu etti

Coğrafi işaret başvuru süreciyle ilgili çok mutlu olduklarını ifade eden Çebi, "Aho peyniri, tamamen doğal sadece tuz ve lor peynirden yapılıyor. Coğrafi işaret alacağımız için çok mutluyuz. Biraz geç kalındı ama iyi ki de coğrafi işareti alıyoruz. Herkesi şirin Araklımıza, peynirimize bekliyoruz. Böyle doğal tatları herkesin tatmasını bekliyoruz. Çok mutluluk verici bir şey. Özellikle Mayıs ayında hayvanlarımız yaylalara gidiyor. Orada imalathanemiz var şu an orada peynirlerimizi yapıyoruz. Peyniri, Mayıs-Haziran ayında yaparak yıl boyu satıyoruz. Aho Peynirinin tarihi 150-200 yıl öncesine kadar uzandığını biliyoruz. Eskiden yaylalarımızda elektrik yoktu, su yoktu hiçbir şey yoktu. Eskilerimiz bunu tuz ve lor peynirden yapıyordu. Yaklaşık 5-6 ay bekletildikten sonra satılıyor. Peynirimizin özelliği tuz oranı biraz yüksek olduğundan yaklaşık bir yıla kadar dayanabiliyor. Diğer peynirler gibi tuzsuz değildir. Tuzsuz peynirler hemen bozulabilir bunda öyle bir sıkıntımız yok ancak yine de buzdolabında muhafaza edilmesini öneriyoruz" diye konuştu.

"Aho peyniri, Araklı'nın markası olmalı"

Çevre sakinlerinden Sercan Demirbağ ise Aho Peynirinin bölgenin önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Her kahvaltıda tükettiğimiz bir peynir. Bizde bağımlılık yapmış bir peynir. Karadeniz'de kahvaltı peynir ve tereyağsız olmaz. Aho Peyniri bizim için sadece bir tat değil, bir alışkanlık. Coğrafi işaretle bu değer resmileşmeli" dedi.

Yöre halkı, coğrafi işaret tescilinin tamamlanmasıyla birlikte Aho Peynirinin hem ekonomik hem de kültürel olarak Araklı'ya katkı sağlayacağı görüşünde birleşiyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Trabzon, Ekonomi, Araklı, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aho Peynirine Coğrafi İşaret Başvurusu - Son Dakika

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