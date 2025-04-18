Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Paneli

Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED), TAİDER Aile İşletmeleri Derneği ve Manisa Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD) iş birliğiyle düzenlenen, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ve kurumsal dönüşümüne odaklanan "Aile Şirketlerinde Nesiller Arası Devir ve Kurumsallaşma Süreci" paneli, yoğun katılımla gerçekleşti.

Uzman konuşmacıların katıldığı panelde aile şirketlerinin kuşaklar arası başarı yolculuğu mercek altına alındı. Panelin ev sahibi olarak açılışta söz alan Manisa Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bozyaka, konuşmasında hem yerel hem de bölgesel ölçekte kurulan iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Bozyaka, "Manisa Genç İş İnsanları Derneği olarak, aile şirketlerinin yalnızca bugünü değil, yarını da inşa etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inşa sürecinde kuşaklar arası bilgi aktarımı, değerlerin korunması ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi hayati öneme sahip. EGİFED ve TAİDER ile bi rlikte hayata geçirdiğimiz bu anlamlı buluşma, yalnızca bir panel değil; aynı zamanda ortak vizyonun, kolektif aklın ve bölgesel dayanışmanın güçlü bir yansımasıdır. Manisa'nın üretim gücüyle, tarihiyle ve girişimci ruhuyla bu tür iş birlikleri için doğal bir cazibe merkezi olduğuna inanıyoruz. Geleceği inşa ederken birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni ise Manisa gibi üretim gücü yüksek, köklü bir sanayi şehrinde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tür sivil toplum buluşmalarının yalnızca bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda bölgeler arası iş birliğini güçlendirme ve deneyim transferini mümkün kılma açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için yalnızca yapısal değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm sürecine ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi. Yelkenbiçer, "Kurumsallaşma, sadece bir yönetim modeli değil; bir zihniyet değişimidir. Değerlerin kuruma entegre edilmesi, karar alma mekanizmalarının şeffaflaşması ve yeni nesil liderliğin teşvik edilmesi bu sürecin temel bileşenleridir. Aile şirketlerinde sürdürülebilir başarının anahtarı, kültürel ve yapısal dönüşümü bir bütün olarak ele almaktan geçiyor. Kurumsallaşma, şirketin sadece yönetim biçimini değil; değerlerini, iletişim tarzını ve karar alma süreçlerini de dönüştürür. Bu dönüşüm, geleceğe hazırlığın en güçlü adımıdır. Bugünü anlayan, geleceği de şekillendirir" dedi.

Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi küresel dinamiklerin, aile şirketlerinin yeni kuşak liderleriyle buluştuğunda daha güçlü ve kapsayıcı sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Yelkenbiçer, EGİFED olarak genç iş insanlarına yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirecekleri bir vizyon alanı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Sözlerini, panelin aile şirketlerinde kuşaklar arası geçiş süreçlerine ışık tutarak hem ilham verici hem de yol gösterici olacağına inandığını ifade ederek tamamladı.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, aile işletmelerinin sadece ekonomik sistemin değil, aynı zamanda toplumsal yapının da temel taşı olduğuna dikkat çekti. "Aile şirketleri, yalnızca üretim ve istihdam açısından değil, aynı zamanda kültürel değerlerin, güvenin ve sürdürülebilirliğin temsilcisidir" diyen Olten, TAİDER olarak bu bilinçle yürüttükleri faaliyetleri aktardı. Kuruluşlarından bu yana aile şirketlerinin uzun ömürlü olabilmesi için nesiller arası sağlıklı geçişleri desteklediklerini ve kurumsallaşma kültürünü yaygınlaştırmak adına Türkiye genelinde bilgi ve deneyim paylaşımına dayalı etkinlikler düzenlediklerini belirten Olten, "Amaçlarımızdan biri de şirketlerin sadece dış rekabet gücünü değil, iç huzurunu da artıracak bir yönetim anlayışını teşvik etmek," ifadelerini kullandı.

Manisa gibi güçlü sanayi temellerine sahip bir kentte, farklı kuruluşlardan iş insanlarıyla aynı çatı altında buluşmanın önemine de değinen Olten, "İnandığımız bir gerçek var: Ailede birlik sağlanmadan, işletmede sürdürülebilirlik mümkün değildir. Bu yüzden bu panelin yalnızca bilgi paylaşımı değil; aynı zamanda ilham veren ve farkındalık oluşturan bir öğrenme ortamı olacağına yürekten inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Panelin moderatörlüğünü EGİFED Danışma Kurulu Başkanı ve TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Buğra İlter üstlendi. Panelde; İnci Vakfı Güç Kaynağı ve TAİDER Üyesi Ece Elbirlik Ürkmez, Sarıgözoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi Levent Sarıgözoğlu ile METYX–Telateks CEO'su ve TAİDER Üyesi Besim Uğur Üstünel konuşmacı olarak yer aldı.

Panel boyunca, üç başarılı aile şirketinin kurumsallaşma yolculukları ve bu süreçlerde karşılaştıkları zorluklar katılımcılarla samimi bir şekilde paylaşıldı. Nesiller arası yönetim devrinde yaşanan değişim süreçleri, aile içi dinamikler, liderlik geçişlerinin nasıl yapılandırıldığı ve şirketlerin geleceğe nasıl hazırlandıkları gibi kritik başlıklar, konuşmacıların gerçek deneyimleri üzerinden ele alındı. - MANİSA