AJet Yıl Sonuna Kadar 16 Milyon Yolcu Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

AJet Yıl Sonuna Kadar 16 Milyon Yolcu Hedefliyor

AJet Yıl Sonuna Kadar 16 Milyon Yolcu Hedefliyor

AJet, 11,6 milyon yolcu taşıyarak yıl sonuna kadar hedefi 16 milyon yolcuya çıkarmayı planlıyor.

01.10.2024 18:18
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AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Yıl sonuna kadar 16 milyon yolcu hedefimiz var. O sayıyı da aşacağımızı bekliyoruz." dedi.

AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlediği AJet kontuarının hat açılışında konuşan Sarp, Ajet olarak 31 Mart'ta ilk operasyonlarına başladıklarını, o günden bugüne kadar toplamda 11,6 milyon yolcu taşıdıklarını söyledi.

Sarp, yıl sonuna kadar 16 milyon yolcu hedefleri olduğunu kaydederek, "O sayıyı da aşacağımızı bekliyoruz. Ajet olarak Üsküp ve Mısır'ı açtık. Şimdi 7 günde 8 tane yeni hattımızın açılışını yapıyoruz. Suudi Arabistan, Bahreyn'de yeni hatlarımızı açıyoruz. Mısır'da Hurgada ve Şarm El-Şeyh hattımızı ekliyoruz. Bosna'da Tuzla hattına uçuş yapacağız 7 Ekim'de, 7 günde 8 tane yeni hattımızı networkümüze eklemiş oluyoruz." diye konuştu.

Yıl sonuna kadar çalışmaları hızlandıracaklarını anlatan Sarp, şöyle devam etti:

"Ajet olarak önümüzdeki senenin planları içinde yeni jenerasyon, 738 Max uçaklarımız gelecek. Filo yaşımız hızlı bir şekilde düşecek, ortalaması düşecek, daha sürdürülebilir daha karbon salımı az uçakları kullanmaya başlayacağız. Yine aynı şekilde Airbus'ta filomuzu büyütüyoruz. Burada da genç uçaklar geliyor. Önümüzdeki sene daha genç uçaklarla, yeni nesil uçaklarla yolcularımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz."

"8 yeni noktaya daha seferler yapılacak"

Bu arada AJet'in, 1 Ekim itibarıyla Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da devreye aldığı 8 yeni destinasyon arasında Suudi Arabistan, Mısır, Bosna Hersek ve Bahreyn gibi önemli merkezler yer alıyor.

Şirket, yeni hatlarla, kutsal topraklara kolay ulaşım, ülkeler arasındaki ticari, kültürel ve turizm faaliyetlerine katkı sağlamasının yanı sıra stratejik pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

32 ülke ve 95 noktaya sefer yapan, AJet, Türkiye'nin en büyük ikinci hava yolu şirketi olmayı hedefliyor.

Ajet'in yeni hatları, sefer başlangıç tarihleri ve sefer bilgileri şu şekilde: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a 1 Ekim Cidde (haftada 4 sefer), 2 Ekim Riyad (haftada 6 sefer), 2 Ekim Medine (haftada 6 sefer), 2 Ekim Dammam (haftada 5 sefer); Mısır'a 1 Ekim Şarm El-Şeyh (haftada 5 sefer), 1 Ekim Hurgada (haftada 5 sefer), 2 Ekim Bahreyn (haftada 4 sefer) ve 7 Ekim Tuzla (haftada 1 sefer).

Kaynak: AA

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