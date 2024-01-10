AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler\'den emekliye ek zam açıklaması

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Partili Güler, "Yasal düzenleme ocak ayının 3. haftasında Meclis'in gündemine gelecek. Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek. Kısa çalışma ödeneği ve çalışma hayatına ilişkin 7-8 maddelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz." dedi.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından memur ve memur emeklisine de yüzde 50 zam yapılmıştı. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ise yüzde 37,5'te kalmıştı. Milyonların beklediği yeni zam haberine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den yeni açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

"EMEKLİ AYLIKLARI ORANSAL ARTIŞLA İYİLEŞTİRİLECEK"

Güler, işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılması planlanan ilave zamma ilişkin, "Yasal düzenleme ocak ayının 3. haftasında Meclis'in gündemine gelecek. Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek. Kısa çalışma ödeneği ve çalışma hayatına ilişkin 7-8 maddelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAPILACAK KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

AK Partili Güler, söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak ise, "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz." dedi.