AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

27.07.2022 16:48
AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu.

Bursa'da Sümbüllü Bahçe Konağı'nda toplantı yapan Kılıç ve DEİK heyeti, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki iş birliklerini ve ticaret hacmini görüştü.

TBMM'de Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüttüğünü belirten Kılıç, iş insanlarının bölgeye yaptıkları yatırımları önemsediklerini söyledi.

Kılıç, 2018 yılından bu yana iki ülke arasında hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin arttığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin vatandaşlarının oradaki yatırımlarının daha artmasını istiyoruz. Çünkü o bölgede bizlerle beraber yüzyıllardır aynı dili, duyguları, aynı dini yaşayan insanlar var, soydaşlarımız, akrabalarımız var, onlar bizim için son derece önemli. Her geçen gün orada Türkçe konuşan insan sayısı çok yükseliyor. Türkiye'nin prestiji bu noktada her geçen gün o bölgelerde artıyor. Bizler de bu noktada iş insanlarımızla mümkün mertebe bir araya gelerek, ikili ekonomik iş birliği sürecinde daha da üst verilere sahip olma noktasında bir gayret gösterme niyetindeyiz."

DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara da Bursa'nın hem sanayi hem de ticaretiyle ön plana çıktığını ve şehirde Kuzey Makedonya'dan gelen çok sayıda insanın yaşadığını ifade etti.

Kara, iki ülkenin ticaret hacminin istenilen seviyelere çıkması için görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Başarır: 'Türkiye'de Suça Konu Silahlar, Özellikle Fetö Döneminde El Konulan Birçok Silah, Müsadere Kararı Olmadan İsteyen İnsanlara Ayrıldı' Başarır: 'Türkiye'de Suça Konu Silahlar, Özellikle Fetö Döneminde El Konulan Birçok Silah, Müsadere Kararı Olmadan İsteyen İnsanlara Ayrıldı' AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Makedonya, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
16:13 ABD'li vatandaşın soğukkanlılığı görenleri şoke etti! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı
15:52 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı 'Mesut Özil' sözleri! Jorge Jesus neden istemedi?
15:51 İstanbul'da geçen sene tecavüze uğrayan kadın, ölü doğurduğu bebeği çöpe attı
15:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in son durumunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu: Kan değerlerini toparladık, 300 gram kilo aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 16:54:20. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kılıç, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi üyeleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement