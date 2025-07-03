AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir? - Son Dakika
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Ekonomi

AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?

AK Partili Güler\'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
03.07.2025 17:48
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Zeytinlik alanlarda madencilik yapılabileceği yönündeki eleştirilere yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "2003'te 87 milyon olan zeytin ağacı sayısı bugün 210 milyon. Halkı yalanlarla kışkırtıyorlar" dedi. Güler, 50 bin ağacın özel yöntemlerle taşınacağını belirterek, bazı gazeteciler için "Bu ülkeye düşmanlık yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

TBMM'de enerji ve maden alanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, zeytinlik alanlarda madencilik yapılabilmesinin önünü açtığı öne sürülen 11'inci madde tartışmaları alevlendirmişti. Muhalefet, ilgili maddenin zeytinliklerin yok edilmesine neden olacağını savunarak teklifin geri çekilmesini talep etmişti.

GÜLER'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında haziran ayında komisyondan geçen teklif kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yöneltilen bir soru üzerine zeytinliklerle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

"ŞU AK PARTİ'YE BİR TEŞEKKÜR EDİN YA!"

Zeytinliklerin zarar gördüğü yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Güler, "2003'te Türkiye'de 87 milyon zeytin ağacı vardı, bugün 210 milyon. Bu artış AK Parti döneminde gerçekleşti. Ya bir teşekkür edin, şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!" ifadelerini kullandı.

"YALAN SÖYLÜYORLAR"

Tepkilerin merkezindeki yasal düzenlemenin sadece bir termik santral havzasındaki linyit kömürüne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 50 bin zeytin ağacının taşınmasını içerdiğini belirten Güler, "Bütün bilim adamları taşınabilir ve uygundur dedi. Buna rağmen 'bütün zeytinlikleri yok edecekler' diyerek yalan söylüyorlar" dedi.

"BU ÜLKEYE DÜŞMANLIĞININ SEBEBİ NEDİR?"

Muhalefetin ve bazı medya kuruluşlarının teklifin kamuoyundaki algısını çarpıttığını savunan Güler, sert bir dille tepkisini sürdürdü: "Geçen bir gazete de millevekillerini manşet yapmış. Zeytinlikleri yok edecekler falan diye... Bunu yazanlar gazeteci falan değil düşman. Sen bu ülkeye düşmanlık yapıyorsun. Bütün bilim adamları 'taşınabilir, uygundur' dedi. Şimdi sen insanları niye kışkırtıyorsun. Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir? Söyleyin de bilelim ya..."

Abdullah Güler, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir? - Son Dakika

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