AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak

20.03.2022 00:07

Enflasyondaki yükselişin sürmesinin ardından AK Partili Cahit Özkan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci tarafından yapılan açıklamalar asgari ücrete ikinci bir zam beklentisini iyice kuvvetlendirdi. Bu bağlamda vatandaşı heyecanlandıran bir açıklama da AK Partili Abdullah Doğru tarafından yapıldı. Doğru, artan mazot ve gübre maliyetlerinin altında çiftçinin ezdirilmeyeceğini, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin haziran ayında duyurulacağını belirtti.

Türkiye'de 2022 itibarıyla asgari ücrete, yüzde 50 gibi yüksek bir zam yapıldı. Ancak yeni yılda savaş, gıda ve enerji krizi başta olmak üzere enflasyonu tetikleyen unsurlar devam ediyor. Bu yıl Türkiye'de de enflasyonun yüzde 40 ve üzerinde olması bekleniyor. Hâl böyle olunca asgari ücrette yarıyıl zammı beklentisi arttı.

VATANDAŞIMIZIN GELİRİNDE ARTIŞI SAĞLAYACAK KARARLARI ALACAĞIZ"

Bu beklentilerden sonra geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

"GEREKİRSE YIL ORTASINDA ASGARİ ÜCRETE BİR DAHA BAKILMALI"

Bu açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Metropol Gündemi programına konuk oldu. Zeybekci, Denizli Metropol Kurucusu Arif Zor ve Haber Koordinatörü Murat Acar'ın Türkiye ve Denizli ekonomisiyle ilgili sorularını yanıtladı. Zeybekci, "Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.

"HER KESİMİ KAPSAYAN MÜJDE HAZİRANDA DUYURULACAK"

AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru, artan mazot ve gübre maliyetlerinin altında çiftçinin ezdirilmeyeceğini, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin haziran ayında duyurulacağını ifade etti.

AK Parti'den asgari ücretle ilgili 'her kesime müjde' açıklaması: Haziranda duyurulacak
Abdullah Doğru

850 TL ZAM GELEBİLİR

Bu açıklamanın ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar "Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir" görüşünü dile getiriyor.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Doğru: 'Çiftçiler artan fiyatlara ezdirilmeyecek' AK Parti'li Doğru: 'Çiftçiler artan fiyatlara ezdirilmeyecek' DeFacto 'Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'na davet edildi DeFacto 'Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'na davet edildi

Abdullah Doğru, Cahit Özkan, Ekonomi, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Partili isimden asgari ücret hakkında 'her kesime müjde' açıklaması: Haziranda duyurulacak - Son Dakika


Son Dakika
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
21:06 Son Dakika: İstanbul'da yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek!
21:05 Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 00:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement