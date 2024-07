AK Partili Tuğrul Türkeş\'ten Bahçeli\'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?

Ekonomi

AK Parti Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş'in, Osman Kavala ve Gezi tutuklularını görme talebini açıklamasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Türkeş, ilk kez MHP'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Saymaz Türkeş'in MHP ile gerilimine yönelik "Çok merak ediyorum, neden hakaret etmeden düzgün bir tartışmanın tarafı olamıyorlar. Bunca hakarete ne gerek var, onu anlamıyorum" dediğini aktardı.

"HUKUKSUZ ŞEKİLDE BENİ MHP'DEN İHRAÇ ETTİLER"

Tartışmaların hakaret boyutuna ulaşmasının sebebini soran Saymaz'a Türkeş'in yanıtı ise şöyle oldu: "2015 yılında anayasal görev olan seçim hükümetine girdiğim için hukuksuz şekilde beni MHP'den ihraç ettiler. Seçim sonrası AK Partide yer alınca bununla ilgili de hakaret ettiler. Hem ihraç ettikleri ve partilerinde bulunmasını arzu etmedikleri bir şahsın başka bir partideki faaliyeti onları niye bu kadar ilgilendiriyor? Niye bu kadar rahatsız ediyor bunu anlamak mümkün değil" dedi.

"GANGSTERLİĞİ SİZE TÜRKEŞ Mİ ÖĞRETTİ?"

Saymaz'ın "Acaba size yönelik böyle bir üsluba başvurulmasının sebebi soy isminiz olabilir mi? Alparslan Türkeş'in oğlu olmanız mı?" sorusuna ise Tuğrul Türkeş'in yanıtı şöyle oldu; "Soy ismim onları niye rahatsız etsin ki? Onlar ondan geçiniyorlar. 30 yıldır soy ismimden ekmek yiyor hepsi. Sonra da Türkgün gazetesinde Türkeş'in çocuklarına saldırıyorlar. 30 yıldır mirasını yedikleri Türkeş'in kendi çocuklarını yetiştiremediğini her fırsatta ifade ediyor. Bunu kabul etmem mümkün değil de bir an için doğru kabul etsek kendi evindeki çocuğu yetiştirememiş Türkeş'in dağdaki çobanı nasıl adam ettiğini iddia ediyorlar o zaman. ???Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?"

MHP'Lİ İSİMLERDEN ART ARDA TEPKİLER GELMİŞTİ

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabı üzerinden Tuğrul Türkeş'e "Türkeş soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul bey şimdi de Sorosçu Kavala'ya el uzatmış. Düştüğü zillet çukurundan ar etmediğini ve ciddiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı. MHP'li yöneticilerin yanı sıra Tuğrul Türkeş sosyal medyada da MHP'li hesaplar tarafından hedef haline getirildi.