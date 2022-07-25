Akaryakıt fiyatları düşüş eğiliminde! Motorine bu gece indirim yapılacağı tahmin ediliyor

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Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

ZAMLARIN ARDINDAN BU KEZ BÜYÜK BİR İNDİRİM YOLDA

Günlerdir art arda gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bu kez büyük bir indirim geliyor. 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24,51 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.