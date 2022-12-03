Araç sahiplerinin yüzü düşecek! Motorine zam geldi - Son Dakika
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Araç sahiplerinin yüzü düşecek! Motorine zam geldi

03.12.2022 00:25

Gece yarısından itibaren motorinin litresine 1 lira 16 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin fiyatı İstanbul'da 23 lira 66 kuruşa, Ankara'da 23 lira 81 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 87 kuruşa yükseldi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 10 günde 6. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 16 kuruş arttı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruşa, Ankara'da 23 lira 81 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 87 kuruşa yükseldi.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım tarihinde benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım tarihinde motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım tarihinde ise motorine 58 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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