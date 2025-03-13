Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatının geçen hafta, uzun sürenin ardından ilk kez 70 doların altına gerilemesiyle akaryakıtta ardı ardına indirim haberleri gelmişti. 4 Mart'ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 7 Mart'ta benzinde 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirim daha gerçekleşti. Ayrıca, 8 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.

BRENT PETROL YENİDEN 70 DOLARI AŞTI

Brent petrol dün başlayan yükselişini bugüne taşıdı. Saat 09:45 itibariyle 70,76 dolara kadar yükseldi. Bu rakamlar akaryakıtta bir yükseliş beklentisine neden oldu. Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,81 TL fiyat artışı bekleniyor.

13 Mart 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 43.41 TL/LT

Motorin 45.36 TL/LT

LPG 27.59 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 43.26 TL/LT

Motorin 45.24 TL/LT

LPG 26.99 TL/LT

ANKARA

Benzin 43.96 TL/LT

Motorin 46.09 TL/LT

LPG 27.49 TL/LT

İZMİR

Benzin 44.33 TL/LT

Motorin 46.46 TL/LT

LPG 27.34 TL/LT