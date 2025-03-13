Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarındaki küresel gerileme ve döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımıştı. Ancak uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu nedenle benzin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 81 kuruşluk yeni zam bekleniyor.

13.03.2025 09:46
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Küresel piyasalarda brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatının geçen hafta, uzun sürenin ardından ilk kez 70 doların altına gerilemesiyle akaryakıtta ardı ardına indirim haberleri gelmişti. 4 Mart'ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 7 Mart'ta benzinde 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirim daha gerçekleşti. Ayrıca, 8 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.

BRENT PETROL YENİDEN 70 DOLARI AŞTI

Brent petrol dün başlayan yükselişini bugüne taşıdı. Saat 09:45 itibariyle 70,76 dolara kadar yükseldi. Bu rakamlar akaryakıtta bir yükseliş beklentisine neden oldu. Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,81 TL fiyat artışı bekleniyor.

13 Mart 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 43.41 TL/LT

Motorin 45.36 TL/LT

LPG 27.59 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 43.26 TL/LT

Motorin 45.24 TL/LT

LPG 26.99 TL/LT

ANKARA

Benzin 43.96 TL/LT

Motorin 46.09 TL/LT

LPG 27.49 TL/LT

İZMİR

Benzin 44.33 TL/LT

Motorin 46.46 TL/LT

LPG 27.34 TL/LT

Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor - Son Dakika

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