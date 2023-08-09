Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam İddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam İddiası

09.08.2023 10:20

Son dönemde üst üste gelen zamlarla akaryakıt fiyatları hızlı yükseldi. Seçim öncesi 19 lira seviyelerinde bulunan fiyatlar 36 liraya kadar yükselirken, şimdi de benzine 3, motorine 4 lira zam geleceği iddia edildi. Brent petrolün 86 dolar yükselerek son 4 ayın zirvesine çıkması ve dolar kurunun 27 lira üzerinde sabitlenmesi sonrası akaryakıtta yeni zam konuşulmaya başlandı. Konu sosyal medyada da gündem olurken, birçok kullanıcı 'Bu hafta benzine 3, motorine ise 4 TL zam geliyor' paylaşımları yaptı. Ancak bu konuda sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmedi. Eğer zam gerçekleşirse İstanbul'da benzinin litresi 39 lirayı, motorinin litresi ise 40 lirayı aşacak. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Son dönemde üst üste gelen zamlarla akaryakıt fiyatları hızlı yükseldi. Seçim öncesi 19 lira seviyelerinde bulunan fiyatlar 36 liraya kadar yükselirken, şimdi de benzine 3, motorine 4 lira zam geleceği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Brent petrolün 86 dolar yükselerek son 4 ayın zirvesine çıkması ve dolar kurunun 27 lira üzerinde sabitlenmesi sonrası akaryakıtta yeni zam konuşulmaya başlandı. Konu sosyal medyada da gündem olurken, birçok kullanıcı "Bu hafta benzine 3, motorine ise 4 TL zam geliyor" paylaşımları yaptı. Ancak bu konuda sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmedi.

ZAM GELİRSE FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Eğer zam gerçekleşirse İstanbul'da benzinin litresi 39 lirayı, motorinin litresi ise 40 lirayı aşacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

YORUMLAR
500

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam İddiası - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Afyon Sandıklı Belediye Başkanı, Gökçe Konserini LGBT Desteği Nedeniyle İptal Etti
10:04 Şarkıcı Gökçe'nin Onur Haftası'nda yaptığı paylaşımdan dolayı Afyon'daki konseri iptal edildi
10:03 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 2. Lig ekibi Doncaster'a yenilerek İngiltere Lig Kupası'na ilk turda veda etti
09:58 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City neye uğradığını şaşırdı! 2. Lig ekibine yenilip ilk turda kupaya havlu attılar
10:01 Meteoroloji'nin fırtına uyarısı sonrası İstanbul dahil birçok ilde denize girmek yasaklandı
09:56 Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı! İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı
09:39 Ankara Mamak Belediyesi işçileri iş bırakma eylemi başlattı
09:38 Galatasaray'ın 3 golle yendiği Olimpija Ljubljana'da kaptan Elsnik, turdan hala çok umutlu
09:35 Temmuz zammına isyan eden Mamak Belediyesi işçileri iş bıraktı
09:37 Erdoğan yerel seçim talimatını verdi! İşte basına sızan 4 aşamalı plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2023 10:21:29. #1.11#
SON DAKİKA: Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement