Fiyat artışlarının ardı arkası kesilmiyor! Son 2 ayda benzine yüzde 70, motorine ise yüzde 75 zam geldi - Son Dakika
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Fiyat artışlarının ardı arkası kesilmiyor! Son 2 ayda benzine yüzde 70, motorine ise yüzde 75 zam geldi

25.07.2023 10:31

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde zam üstüne zam geliyor. 2 ay önce 20 liradan satılan benzin bugün 36 liraya yükselirken, 19 liradan satılan motorin ise 34 liranın üzerine çıktı. Bu süreçte benzinin fiyatı yüzde 70, motorinin ise yüzde 75 arttı.

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son günü motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından bugün de benzinde 2 liralık artış oldu. Böylece benzinin litre fiyatı son 2 ayda yüzde 70, motorinin ise yüzde 75 yükseldi.

BENZİN 37, MOTORİN 35 LİRAYA KOŞUYOR

Son zamların ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 5 kuruştan, Ankara'da 36 lira 54 kuruştan, İzmir'de ise 36 lira 64 kuruştan satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 33 lira 92 kuruşa, İzmir'de 34 lira 58 kuruşa, Ankara'da 34 lira 41 kuruşa satılıyor.

6 LİRASI VERGİ DÜZENLEMESİNDEN GELDİ

Zamların 6 lirası akaryakıtta yapılan vergi düzenlemesi sonucu ortaya çıktı. Temmuz ortasında alınan kararla benzinde litre başına 2.5265 lira olan ÖTV miktarı 7.5265 liraya, 98 oktan kurşunsuz benzinde litre başına 2.6485 lira olan ÖTV miktarı 7.8899 liraya çıktı. Bunun yanında KDV oranının da yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla piyasa koşullarından bağımsız olarak akaryakıt fiyatlarına 6 lira zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Benzine Yeni Bir Zam Daha Geldi! Litre Fiyatı 36 Lirayı Aştı Benzine Yeni Bir Zam Daha Geldi! Litre Fiyatı 36 Lirayı Aştı

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışlarının ardı arkası kesilmiyor! Son 2 ayda benzine yüzde 70, motorine ise yüzde 75 zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fiyat artışlarının ardı arkası kesilmiyor! Son 2 ayda benzine yüzde 70, motorine ise yüzde 75 zam geldi - Son Dakika
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