Akaryakıt fiyatlarında Maduro etkisi: Pompada rakamlar yine değişiyor

Brent petrolde yaşanan gerileme, motorin fiyatlarına indirim beklentisini gündeme taşıdı. ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunun ardından petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesi, akaryakıt piyasasında da fiyat güncellemelerini beraberinde getirdi.
Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre motorinin litre fiyatında cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin devreye girmesi halinde büyükşehirlerde fiyatların da yeniden şekillenmesi öngörülüyor.
Beklenen indirimle birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 53,23 TL, Ankara'da 54,23 TL ve İzmir'de 54,56 TL seviyelerine düşmesi bekleniyor.
Öte yandan uzmanlar, elektrikli araçlara yönelimin artması ve yenilenebilir enerjinin sanayide daha yaygın kullanılmasıyla birlikte petrol talebinin zaman içinde zayıflayabileceğini, bu durumun da arz fazlası beklentisini güçlendirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.
