Akaryakıt Ürünlerine Zam Geliyor - Son Dakika
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Akaryakıt Ürünlerine Zam Geliyor

05.07.2023 17:38

Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) artık 6 aylık üretici enflasyonu oranında otomatik olarak zamlanacak. Benzinin litresine 43 kuruş, motorine ise 37 kuruş zam gelecek. Cumhurbaşkanı da bu vergileri beş kata kadar artırma yetkisine sahip olacak.

Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle ekonomide yeni düzenlemeler geliyor. Yasa teklifine göre, akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) de artık 6 aylık üretici enflasyonu oranında otomatik olarak zamlanacak. Teklifin yasalaşması halinde benzinin litresine 43 kuruş, motorine ise 37 kuruş zam yolda.

VERGİLERİ 5 KATA KADAR ARTIRMA YETKİSİ

Cumhurbaşkanının da bu vergileri beş kata kadar artırmaya yetkisi olacak. Mevcut yasada Cumhurbaşkanı vergiyi yüzde 50 oranında artırabiliyordu.

ENFLASYON YÜZDE 14,82 OLDU

2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu. Şu an benzinin litresinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.

BENZİNİN LİTRESİNE 43 KURUŞ ZAM GELECEK

Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek. Otogazın ÖTV'si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.

YORUMLAR (3)
  • Hasan Tartal: Müstehak... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Gerginyo : Çok çok güzel devam vatandaş zzevk alıyor Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Ne olur biraz daha zam istiyoruz. Bekliyoruz. Az olmasın. Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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