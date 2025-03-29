Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik

EPDK, akaryakıt ve doğal gaz depolama tarifelerini güncelledi, yeni bedeller belirlendi.

29.03.2025 11:17
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt şirketleri ile depolama tesislerinin depolama ve iletim tarifelerinde değişikliğe gitti.

Konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, OPET Petrolcülük Anonim Şirketi'nin Mersin Tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı. Şirketin Mersin Tesisi için günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri ve motorin için metreküp başına 1,63 lira, havacılık yakıtı türleri için 1,37 lira olarak belirlendi.

Hizmet başına alınacak teslim alma bedelleri ise benzin türleri için metreküp başına 81,35 lira, motorin türleri için 127,10 lira, havacılık yakıtı türleri için 40,66 lira oldu.

EPDK, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi ve Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisinin 2025 depolama yılında uygulayacağı depolama tarifelerini de kararlaştırdı.

Bu kapsamda, 2025'te geçerli olacak depolama bedelleri üst sınırları kapasite bedeli için standart metreküp başına 3,080123 lira, enjeksiyon bedeli için 0,105722 lira ve geri üretim bedeli için 0,010516 lira olarak tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın Antalya'daki iki depolama tesisi arasındaki boru hattına ilişkin iletim tarifesi de tadil edildi. Buna göre, hizmet başına alınacak iletim bedeli havacılık yakıtı türleri için metreküp başına 210,64 lira oldu.

Sistem kullanım bedeli üst sınırı belirlendi

EPDK'nin diğer Kurul kararları kapsamında bazı doğal gaz dağıtım şirketlerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak sistem kullanım bedeli üst sınırları revize edildi.

Buna göre, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin yıllık tüketim miktarına göre sistem kullanım bedeli standart metreküp başına 0,220835 ila 2,842758 lira, Diyarbakır Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 0,888854 ila 1,960069 lira arasında değişiyor.

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yıllık tüketim miktarına göre sistem kullanım bedeli metreküp başına 0,093799 ila 1,782808 lira, Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin sistem kullanım bedeli metreküp başına 1,158314 ila 2,684114 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Öte yandan, EPDK, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini belirledi. EÜAŞ tarafından aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışlarda kilovatsaat başına 225,0000 kuruş olarak uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik - Son Dakika

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