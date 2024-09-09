Akbank'tan Gençlere Destek Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank'tan Gençlere Destek Projesi

Akbank'ın Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Malatya'da gerçekleştirdiği çalışmalarla ilk dönemini tamamladı. Proje, gençlerin kişisel gelişimlerine yönelik sunduğu imkanlarla olumlu etkiler yarattı.

09.09.2024 12:16
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Akbank'ın Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in ardından Malatya'daki çalışmaları ile ilk dönemini tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Eylül 2023'te başlayan çalışmalarda Akbank Gençlik Akademisi, Akbank Sanat ve Toplum Gönüllülleri Vakfı'nın gönüllü uzmanları, yapay zekadan fotoğrafçılığa, girişimcilikten siber güvenliğe kadar pek çok farklı konuda toplam 690 atölye ve 1200 saate yakın saat etkinlikle 10 bin 220 gençle buluştu.

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi'nin "Etki İzleme ve Değerlendirme Raporu" sonuçlarına göre proje, gençlerin kişisel gelişimlerine yönelik sunduğu imkanlarla geleceğe dair bakış açılarında olumlu etkiler yarattı. Bunun yanı sıra çocukların ve gençlerin inisiyatif alma ve yaratıcılık konularında becerilerinin geliştiği ve "yapabilirim" düşüncesinin kuvvetlendiği gözlemlendi. Destek merkezlerinden faydalanan katılımcılar, merkezle ilgili ilk akıllarına gelen kavramları sırasıyla "yararlı", "güven", "samimi", "dayanışma", "eğitici" ve "eğlenceli" olarak tanımladı.

Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 97,7'si Akbank Güzel Yarınlar Hareketi merkezinden mutlu ve huzurlu ayrıldıklarını, yüzde 98,1'i ise merkeze erişim sağladıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 88,2'si de bu merkezde kendilerini güvende hissettiklerini söyledi. Çalışmaların olumlu etkisi yalnızca bulunduğu konteyner kentlerle sınırlı kalmadı. Her 10 faydalanıcıdan 3'ü bu konteyner kentlerin dışında yaşadığını belirtti.

Rapora göre, katılımcıların yüzde 65'i Akbank Güzel Yarınlar Hareketi merkezlerindeki psikolojik destek etkinliklerine katıldıklarını ifade etti. Bu etkinliklere katılan faydalanıcıların yüzde 88'i çalışmaların kötü duygular ve düşüncelerle başa çıkmalarına ve deprem sonrası iyileşmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Başta genç kadınlar olmak üzere katılımcılar, merkezlerin sosyalleşmelerine katkıda bulunduğunu ve kişisel gelişimde etkin rol oynadığı belirtti.

"Kazanımlar, yarınlar için umut verici bir temel oluşturuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, hedeflerinin gençlerle olan yol arkadaşlıklarını sürdürülebilir kılmak olduğunu belirterek, insanı merkezine alan bir sürdürülebilirlik anlayışını benimsediklerini vurguladı.

Topluma değer katarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye odaklandıklarını ifade eden Alakoç, bu hedefe ulaşmada ise gençlerin kilit bir rol oynadığına inandıklarının altını çizdi.

Alakoç, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, yaşadığımız deprem felaketinin ardından, bölgedeki gençlerimizin yanlarında olmak, onların potansiyellerini keşfetmelerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak hedefiyle Akbank Güzel Yarınlar Hareketi'ni başlattık. Gençlerin, ailelerinin, okul yönetimleri ve öğretmenlerin güveni ve ilgisiyle kısa sürede olumlu bir gelişimi el ele yarattık. Böylece bugün 10 bini aşkın gencin eğitim, sosyalleşme ve kişisel gelişim alanlarındaki kazanımlarını gözlemlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kazanımlar, yarınlar için umut verici bir temel oluşturuyor. Aldığımız olumlu geri dönüşler ise bizleri yeni çalışmalar konusunda yüreklendiriyor. Geleceğe umutla bakan gençlerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kişisel Gelişim, Malatya, Ekonomi, Güncel, Akbank, Son Dakika

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