Akbank, KOBİ ve Girişimcilere Dijital Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akbank, KOBİ ve Girişimcilere Dijital Destek

Akbank Dönüşüm Akademisi, 20 bin KOBİ ve girişimciye dijitalleşme ve yeşil dönüşüm rehberliği yaptı.

20.02.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbank Dönüşüm Akademisi, son üç yılda 20 bin KOBİ ve girişimciye dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerinde rehberlik etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir finansman ve ihracat gibi çeşitli konularda eğitimler düzenleyen akademi, girişimci kadınlara yönelik özel programlarla işletmelerin yeni fırsatlara uyum sağlamasına destek olurken, yerel kalkınmaya da katkıda bulunuyor.

Akbank Dönüşüm Akademisi, bu kapsamda 2024'te işletmeler ve girişimcilere yönelik eğitim ve gelişim programlarına devam etti. 2022'den bu yana 20 bine yakın KOBİ ve girişimciye ulaşan akademi, 2024'te düzenlediği 17 farklı programla 3 binin üzerinde katılımcıya destek sağladı.

Akademide ayrıca yıl boyunca tüm KOBİ'lerin katılımına açık pazarlama ve girişimcilik etkinlikleri ile atölye çalışmaları düzenlendi. Banka, bu hizmetlerini geliştirerek 2025'te de KOBİ'lere özel programlar sunmaya devam etmeyi planlıyor.

Akbank Dönüşüm Akademisi kapsamında düzenlenen "İhracatta Sınırları Aş" programı, Gaziantep, İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle hayata geçirilen hibrit eğitimler, dış ticaret, dijital pazarlama, gümrükleme ve yeşil dönüşüm gibi konuları kapsadı.

KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracat alanlarında güçlenmesini hedefleyen "E-KOBİ: İhracatta Dijitalleşme" programı ise Ankara, Trabzon ve Adana'daki işletmelerle buluştu. İlgili bölgelerdeki ticaret ve sanayi odaları işbirliğiyle düzenlenen hibrit program, KOBİ'lere dijitalleşme süreçlerinde destek sağladı.

Akademinin, İstanbul Sanayi Odası'na bağlı İSO Akademi işbirliğiyle düzenlediği "Sürdürülebilir Finans Mini MBA" programında ise işletmelere finansal yönetim, çevresel riskler ve sürdürülebilir finansman konularında yeni perspektifler sunuldu. Program, sürdürülebilir finansman, proje finansmanı ve uluslararası mevzuat gibi konulara odaklanarak katılımcıların sürdürülebilir gelişim ve yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemeyi hedefledi.

Kadın girişimciliğine yönelik destekler artırıldı

TurkishWIN işbirliğiyle başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Bin Yaprak Girişimci Mentörlük Programı" kapsamında, 6 aylık süreçte 100 girişimci kadın mentörlük desteğinden faydalandı.

Girişim Bankacılığı kapsamında bugüne kadar kurulan 24 işbirliğiyle 30'un üzerinde etkinlikte sponsor ve katılımcı olarak yer alındı. Teknogirişimcilere özel 4 atölye, 1 akademi, 1 mentör checkup ve 1 yatırıma hazırlık programı olmak üzere toplam 7 program düzenlendi. Bu süreçte 1000'in üzerinde teknogirişim başvurusu alınırken, 300'ü aşkın girişimci programlardan faydalandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Sakarya Kadın Girişimciler Kurulu ve İnovakademi işbirliğiyle düzenlenen "Girişimci Kadın Programı" kapsamında, üç aylık eğitim süreci ve altı aylık mentörlük desteğiyle Sakaryalı girişimci kadınlara iş dünyasında daha güçlü adımlar atmaları konusunda rehberlik sağlandı. Firma ziyaretleri ve SWOT analizlerinin ardından, katılımcılara finansal okuryazarlıktan dijital pazarlamaya, sürdürülebilir finansmandan e-ticarete kadar kapsamlı içerikler sunuldu.

Kaynak: AA

istanbul, İhracat, Ekonomi, Akbank, Finans, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank, KOBİ ve Girişimcilere Dijital Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:56:32. #1.13#
SON DAKİKA: Akbank, KOBİ ve Girişimcilere Dijital Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.