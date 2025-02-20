Akbank, KOBİ ve Girişimcilere Dijital Destek

Ekonomi

Akbank Dönüşüm Akademisi, son üç yılda 20 bin KOBİ ve girişimciye dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerinde rehberlik etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir finansman ve ihracat gibi çeşitli konularda eğitimler düzenleyen akademi, girişimci kadınlara yönelik özel programlarla işletmelerin yeni fırsatlara uyum sağlamasına destek olurken, yerel kalkınmaya da katkıda bulunuyor.

Akbank Dönüşüm Akademisi, bu kapsamda 2024'te işletmeler ve girişimcilere yönelik eğitim ve gelişim programlarına devam etti. 2022'den bu yana 20 bine yakın KOBİ ve girişimciye ulaşan akademi, 2024'te düzenlediği 17 farklı programla 3 binin üzerinde katılımcıya destek sağladı.

Akademide ayrıca yıl boyunca tüm KOBİ'lerin katılımına açık pazarlama ve girişimcilik etkinlikleri ile atölye çalışmaları düzenlendi. Banka, bu hizmetlerini geliştirerek 2025'te de KOBİ'lere özel programlar sunmaya devam etmeyi planlıyor.

Akbank Dönüşüm Akademisi kapsamında düzenlenen "İhracatta Sınırları Aş" programı, Gaziantep, İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle hayata geçirilen hibrit eğitimler, dış ticaret, dijital pazarlama, gümrükleme ve yeşil dönüşüm gibi konuları kapsadı.

KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracat alanlarında güçlenmesini hedefleyen "E-KOBİ: İhracatta Dijitalleşme" programı ise Ankara, Trabzon ve Adana'daki işletmelerle buluştu. İlgili bölgelerdeki ticaret ve sanayi odaları işbirliğiyle düzenlenen hibrit program, KOBİ'lere dijitalleşme süreçlerinde destek sağladı.

Akademinin, İstanbul Sanayi Odası'na bağlı İSO Akademi işbirliğiyle düzenlediği "Sürdürülebilir Finans Mini MBA" programında ise işletmelere finansal yönetim, çevresel riskler ve sürdürülebilir finansman konularında yeni perspektifler sunuldu. Program, sürdürülebilir finansman, proje finansmanı ve uluslararası mevzuat gibi konulara odaklanarak katılımcıların sürdürülebilir gelişim ve yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemeyi hedefledi.

Kadın girişimciliğine yönelik destekler artırıldı

TurkishWIN işbirliğiyle başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Bin Yaprak Girişimci Mentörlük Programı" kapsamında, 6 aylık süreçte 100 girişimci kadın mentörlük desteğinden faydalandı.

Girişim Bankacılığı kapsamında bugüne kadar kurulan 24 işbirliğiyle 30'un üzerinde etkinlikte sponsor ve katılımcı olarak yer alındı. Teknogirişimcilere özel 4 atölye, 1 akademi, 1 mentör checkup ve 1 yatırıma hazırlık programı olmak üzere toplam 7 program düzenlendi. Bu süreçte 1000'in üzerinde teknogirişim başvurusu alınırken, 300'ü aşkın girişimci programlardan faydalandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Sakarya Kadın Girişimciler Kurulu ve İnovakademi işbirliğiyle düzenlenen "Girişimci Kadın Programı" kapsamında, üç aylık eğitim süreci ve altı aylık mentörlük desteğiyle Sakaryalı girişimci kadınlara iş dünyasında daha güçlü adımlar atmaları konusunda rehberlik sağlandı. Firma ziyaretleri ve SWOT analizlerinin ardından, katılımcılara finansal okuryazarlıktan dijital pazarlamaya, sürdürülebilir finansmandan e-ticarete kadar kapsamlı içerikler sunuldu.