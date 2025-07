AKCOAT, \'The Future Project\' Staj Programını Tamamladı

AKCOAT, lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencileri için tasarladığı 'The Future Project' staj programının bu yıl da tamamlandığını duyurdu. Programa katılan gençler, teorik bilgilerini pratiğe dökmenin yanı sıra gerçek projelerde aktif rol alarak, iş deneyimi kazandı.

Akcoat, sektördeki liderliğini sadece teknolojik yeniliklerle değil, genç yeteneklere sunduğu fırsatlarla da sürdürüyor. Şirket, 2018 yılından bu yana, genç yeteneklerin kariyer gelişimini desteklediği 'The Future Project' staj programının, bu yıl da başarılı bir şekilde tamamlandığını aktardı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve kariyer yolculuklarına sağlam adımlarla başlamalarına ilham veren programda, proje yönetiminden ekip çalışmasına, analitik düşünmeden problem çözmeye kadar birçok yeni beceri edinme şansına sahip olan stajyerler, farklı departmanlarda görev alarak gerçek bir iş ortamında deneyimler kazandı. Program boyunca sektör liderleri ve diğer yetenekli öğrencilerle tanışarak güçlü bir profesyonel ağ kuran gençler, teorik bilgilerini pratiğe dökmenin yanı sıra gerçek projelerde aktif rol aldı. Bu yıl programa katılan; Berhan Can, Gökçesu Özgün, İpek Gündüz, Semih Karaağaç, Berkem Güzel, Sevcan Ünal, Meltem Güven ve Elif Yıldız, kendi The Future Project hikayelerini yazdılar. Bu yılın The Future Project birincisi olan Sevcan Ünal ise, staj projesini gerçekleştirdiği Pigment Ar-Ge bölümünde Pigment Ar-Ge Uzman Yardımcısı olarak işe başladı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA SÜRECEK

Akcoat, The Future Project'i önümüzdeki yıl da devam ettirmeyi planlıyor. Yeni dönemde başvuruları kabul etmeye başlayan şirket, proje için, son sınıf lisans ve lisansüstü öğrencisi, İngilizce becerilerine güvenen, analitik ve planlama becerileri olan ve 'gerçek bir takım oyuncusuyum' diyen adayları bekliyor. Ağırlıklı olarak kimya, endüstri, metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin başvurduğu programda, yeni dönem stajyerlerinin bu yıl ekim ayında projeye başlaması hedefleniyor.