Akenerji'nin Karı 986 Milyon Lira

Ekonomi

Akenerji, yılın ilk dokuz aylık döneminde 986 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akenerji'nin aynı dönemde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) 1,35 milyar lira ve satış geliri 18 milyar lira oldu.

Türkiye'nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji, enflasyon muhasebesi uygulamasıyla, ağırlıklı olarak maddi duran varlıklarından oluşan parasal olmayan aktiflerinin endekslenmesi neticesinde, yılın ilk dokuz ayında 986 milyon lira net kar açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, elektrik piyasasında uzun süredir uygulanan tavan fiyatın temmuzda yükseltilmesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların temmuz, ağustos ve eylülde elektrik talebini artırmasının şirketin karlılığına ve nakit akışına olumlu yansıdığını ifade etti.

Gençer, Akenerji'nin 35 yıllık tecrübesi ve nitelikli iş gücü ile iklim ve piyasa koşullarındaki değişikliklere hızla uyum sağlayabilen esnek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Yenilenebilir enerji ve doğal gazla çeşitlendirdiğimiz üretim portföyümüzü en verimli şekilde kullanarak ikinci çeyrekte başlayan nakit akışındaki iyileşmeyi üçüncü çeyrekte de sürdürmemiz bunun açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Akenerji Baş Finans Direktörü (CFO) Özge Özen Aksoy da Akenerji olarak finansal önceliklerinin değişken piyasa koşullarına uyum sağlayarak nakit akışını sürdürülebilir bir seviyede tutmak ve şirketin FAVÖK'ünü desteklemek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz eylülde imzaladığımız kredi tadil anlaşması sayesinde, Aralık 2024 vadeli Türk Lirası ve ABD doları bazlı yükümlülüklerimizin tamamı ABD dolarına çevrilmiş ve 18 ay vade ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu sayede şirketimizin nakit akışı rahatlamış ve finansal sürdürülebilirliğimiz olumlu yönde etkilenmiştir. Önümüzdeki dönemde de operasyonel karlılık ve verimliliğe odaklanmaya devam edeceğiz. Yılın son çeyreğinde, sürdürülebilir iş stratejimiz doğrultusunda, gerekli esneklik ve dinamizmi göstererek nakit akışımızı artırmayı hedefliyoruz."