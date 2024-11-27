Akiş GYO, Kurumsal Yönetim Notunu 9,65'e Yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

Akiş GYO, Kurumsal Yönetim Notunu 9,65'e Yükseltti

Akiş GYO, Kurumsal Yönetim Notunu 9,65\'e Yükseltti

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,65'e çıkararak sektörde en yüksek puana sahip oldu. Genel Müdür Levent Çanakçılı, şeffaf ve sürdürülebilir yönetim anlayışının önemine vurgu yaptı.

27.11.2024 09:25  Güncelleme: 09:26
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AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akiş GYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,65'e yükselttiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Akiş GYO, bu puanla gayrimenkul yatırım ortakları ve inşaat şirketleri arasında bu sene de en yüksek kurumsal yönetim notuna sahip oldu.

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Akiş GYO), 2024 yılında Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan değerlendirmede kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,65'lik puana yükseltti. Şirketten yapılan açıklamaya göre Akiş GYO gayrimenkul yatırım ortakları ve inşaat şirketleri arasında en yüksek kurumsal yönetim notuna sahip şirket oldu.

'KURUMSAL YÖNETİM BİZİM İÇİN BİR YATIRIM STRATEJİSİ'

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kurumsal yönetim anlayışımız, şirketimizin sürdürülebilir başarısının temel yapı taşıdır. Sektördeki öncü konumumuzu pekiştirmek ve daha ileriye taşımak için sürekli gelişimi merkeze alıyor, yenilikçi yaklaşımlar ve güçlü stratejilerle hareket ediyoruz. Uluslararası yatırımcıların, kurumsal yönetişimi güçlü ve şeffaf şirketlere olan ilgisinin giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda, yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı sunarken, finansal ve operasyonel hedeflerimize yenilikçi adımlarla ilerliyoruz. Akiş GYO olarak yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendiren bir vizyonla, sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeye ve gayrimenkul alanında çıtayı daha da yukarı taşımaya kararlıyız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Akiş GYO, Kurumsal Yönetim Notunu 9,65'e Yükseltti - Son Dakika

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