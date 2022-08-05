Akkuyu Nükleer A.Ş.'den maaş ödemeleri açıklaması - Son Dakika
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Akkuyu Nükleer A.Ş.'den maaş ödemeleri açıklaması

05.08.2022 14:46
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den maaş ödemeleri açıklaması

Akkuyu Nükleer A.Ş., sözleşmesi feshedilen önceki müteahhit firma çalışanlarının 2022 yılı Temmuz ayı maaş ödemelerini, kendi özkaynaklarından yapacağını duyurdu.

Akkuyu Nükleer A.Ş., sözleşmesi feshedilen önceki müteahhit firma çalışanlarının 2022 yılı Temmuz ayı maaş ödemelerini, kendi özkaynaklarından yapacağını duyurdu. Şirket, Türk Lirası olarak maaş alan çalışanların ücretlerinin ise yüzde 35 oranında artırılacağını açıkladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. İletişim Servisinden yapılan açıklamada, NGS inşaat sahasındaki çalışmaların her zamanki gibi devam ettiği bildirildi. Açıklamada, proje yönetiminin, inşaat işlerinde katılımcıların yeniden düzenlenmesi kararı ile özellikle önceki müteahhit firma ile yapılan sözleşmenin feshedilmesinin ardından, Akkuyu NGS'nin nükleer güç ünitelerinin inşası için yeni ana yüklenici şirket olan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile alt yükleniciler arasındaki sözleşmelerin yeniden imzalanması sürecinde aktif olarak yer aldığı vurgulanırken, 5 Ağustos 2022 tarihi itibariyle, inşaat ve montaj işlerini yürüten şirketlerin çoğunun işleriyle alakalı TSM ile sözleşmelerini imzaladığı belirtildi.

Diğerleri ile de sözleşmelerin yeniden imzalanmasının en kısa zamanda tamamlanmasının beklendiği açıklamada, "Önceki müteahhit firmanın tarafların mutabakatı ile sözleşmeyi feshetmeyi reddetmesi ve mali konularda çalışanların maaşlarının ödenmesi dahil yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmemesi nedeniyle Akkuyu Nükleer, firma çalışanlarına Temmuz 2022 ayının maaş ödemelerini kendi özkaynaklarından yapmaya karar vermiştir. Türk Lirası olarak maaş alan çalışanların ücretleri ise yüzde 35 oranında artırılacaktır" denildi.

Önceki müteahhit firmada istihdam edilen tüm işçi, mühendis ve yöneticilere yeni işveren olan TSM'ye geçme teklifi de yapıldığı da kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Devir sırasında, çalışanların Türkiye Cumhuriyeti çalışma mevzuatı uyarınca sahip olduğu tüm haklar korunacaktır ve önceki işyerinde çalışma süresine bağlı olarak kıdem tazminatı, kullanmadığı izin tazminatı ve ihbar tazminatı dahil tüm hakkı olan ödemeler yapılacaktır. Bu önlemler, inşaat sahasında işin sürekliliğini ve kalitesini, Akkuyu NGS'nin inşaat çalışmalarını takvime uyulmasını, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunmasını ve çalışanlara ücretlerin zamanında ödenmesini sağlamak için alınmıştır." - MERSİN

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Enerji Bakanlığı'ndan 'Akkuyu'da Sözleşme Feshi' Açıklaması: ''Önceliğimiz Projenin Zamanında Devreye Alınmasıdır' Enerji Bakanlığı'ndan 'Akkuyu'da Sözleşme Feshi' Açıklaması: ''Önceliğimiz Projenin Zamanında Devreye Alınmasıdır'
Kaynak: İHA

Akkuyu, İçtaş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu Nükleer A.Ş.'den maaş ödemeleri açıklaması - Son Dakika

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