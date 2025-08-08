Aksa Akrilik, DowAksa Hissesini Satın Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aksa Akrilik, DowAksa Hissesini Satın Aldı

Aksa Akrilik, DowAksa Hissesini Satın Aldı
08.08.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını alarak Aksa Carbon adıyla yeni bir döneme başladı.

AKSA Akrilik, Dow Europe Holding B.V.'ye ait yüzde 50'lik DowAksa hissesini satın alma işlemini tamamladı. DowAksa, Aksa Carbon adıyla yeni bir döneme başlarken, şirketin Genel Müdürlüğü'ne Gürcan Koman atandı.

Akkök Holding şirketlerinden, akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, ileri malzemelerde büyüme ve yenilikçi çözümler sunma vizyonu doğrultusunda önemli bir adımı daha başarıyla tamamladığını duyurdu. Dow Europe Holding B.V.'ye ait yüzde 50 DowAksa hissesini nakit 125 milyon USD ödeme yaparak satın alma işlemlerini tamamlayan Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamına sahip oldu. Buna göre, DowAksa'nın toplam değerlemesi yaklaşık 450 milyon USD olarak gerçekleşmiş oldu.

Faaliyetlerine Aksa Carbon olarak devam edecek olan şirketin Genel Müdürlük görevine Akkök Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkan Yardımcısı Gürcan Koman atandı. Karbon elyaf pazarına 2009 yılında giren, 2012 yılında da Dow Europe Holdings B.V. ile yüzde 50'lik eşit hisseye dayalı ortak girişim DowAksa'yı kuran Aksa Akrilik, DowAksa'nın tüm hisselerine sahip olmasıyla birlikte, karbon elyaf üretiminde liderliğe oynayan en güçlü adaylardan biri olduğunu aktardı.

'AKSA CARBON, TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ÖLÇEKTE SÖZ SAHİBİ ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLACAK'

DowAksa'nın tamamına sahip olmanın, Aksa'nın yalnızca akrilik elyaf üretiminde değil, karbon bazlı ileri malzeme çözümlerinde de global bir oyuncu haline gelmesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş, "DowAksa'nın tamamının Aksa Akrilik bünyesine katılması, yalnızca bir satın alma değil; ileri malzemeler alanında bilgi, deneyim ve teknolojinin yeniden yapılanmasıdır. Yeni dönemde Aksa Carbon, karbon elyaf başta olmak üzere yüksek performanslı malzemeler alanında Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi şirketlerinden biri olacak. Bu yapılanma, vizyonumuzun stratejik bir yansımasıdır. Türkiye'nin savunma sanayiine daha yüksek katma değer sağlamayı, uluslararası sanayi kuruluşlarına güçlü çözümler sunmayı ve karbon elyaf ve ileri malzemeler alanında ülkemizin rekabetçiliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu dönüşüm sürecine liderlik edecek olan Sayın Gürcan Koman, Aksa Akrilik bünyesindeki kapsamlı tecrübesi ve teknik birikimiyle Aksa Carbon'un küresel hedeflerine önemli katkılar sunacaktır" diye konuştu.

AKSA CARBON GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÜRCAN KOMAN ATANDI

Şirketten yapılan açıklamada, "Aksa Carbon'da yaşanan dönüşüm süreciyle birlikte, liderlik yapılanması da değişti. Şirketin Genel Müdürlük görevine kimya ve ileri malzeme teknolojileri konusunda derin uzmanlığa sahip olan, Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkan Yardımcısı Gürcan Koman getirildi. ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Gürcan Koman, iş yaşamına 2006 yılında Aksa Akrilik bünyesinde başladı. Proses ve ürün geliştirme, Ar-Ge, üretim, yatırım gibi birçok kritik birimde yöneticilik görevleri üstlenen Koman; 2019'dan itibaren Aksa Fabrika Direktörlüğü görevini yürüttü. 1 Ocak 2025 itibarıyla Akkök Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkan Yardımcısı olarak atanan Koman, yerel ve global pazarda edindiği deneyimiyle yeni dönemde Aksa Carbon'un büyüme hedeflerine liderlik edecek. Yeni adıyla Aksa Carbon, yalnızca karbon elyaf üreticisi değil; aynı zamanda stratejik sektörlerin dönüşümüne yön veren bir çözüm sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Yalova'daki tesislerde geliştirilen pultrüzyon teknolojisiyle, rüzgar türbinlerinin taşıyıcı kirişlerinde kullanılan karbon elyaf takviyeli lamine plakalar üretiliyor. Bu ileri teknoloji ürünler hem maliyet hem de performans açısından avantaj sağlarken; Türkiye'nin rüzgar enerjisi projelerinde yerli katkı oranını da artırıyor. Böylece Aksa Carbon, enerji, savunma ve altyapı gibi alanlarda sürdürülebilir büyümenin stratejik aktörlerinden biri haline geliyor. Sadece sınırlı sayıda ülke tarafından üretilebilen karbon elyaf; yüksek mukavemeti ve hafifliği sayesinde, savunmadan havacılığa, otomotivden inşaata kadar birçok sektörün vazgeçilmez üretim malzemesi olarak öne çıkıyor" denildi.

Kaynak: DHA

Aksa Akrilik, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Usd, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Akrilik, DowAksa Hissesini Satın Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

14:33
Çanakkale’de orman yangını Alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hastaneye yaklaştı
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
19:46
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru
Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
19:39
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:50
Menajeri, Barış Alper’i isteyen dünya devini açıkladı
Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
18:39
Bir zamanlar Süper Lig’i sallıyordu Mustafa Pektemek’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
18:05
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 15:19:51. #7.13#
SON DAKİKA: Aksa Akrilik, DowAksa Hissesini Satın Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.