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Aksa Akrilik'ten iplik fabrikası yatırımı - Son Dakika

Aksa Akrilik'ten iplik fabrikası yatırımı

11.11.2021 13:54
Aksa Akrilik'ten iplik fabrikası yatırımı

Aksa Akrilik, üretime geçişinin 50. yılında sektöre model olması amacıyla iplik fabrikası yatırımına imza atıyor.

Aksa Akrilik, üretime geçişinin 50. yılında sektöre model olması amacıyla iplik fabrikası yatırımına imza atıyor. Triko, aktif giyim, teknik tekstil ve el örgüsü gibi sektörlere yönelik üretim yapacak Aksafil için 20 bin metrekare büyüklüğünde yeni tesis devreye alınacak.

Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve her yıl ortalama 60 milyon dolar yatırım harcaması yapan Aksa Akrilik, proje için 27,5 milyon dolar değerinde bütçe ayırdı. Yıl sonuna dek 10 bin metrekarelik ilk fazı devreye alınması planlanan tesisle, Aksafil markasıyla aktif giyim, triko, teknik tekstil ve el örgüsü pazarlarına yeni teknolojiyle üretilmiş ürünler sunulması hedefleniyor. Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, yeni yatırımın Türk ve Japon mühendislerin 3 yıllık ortak çalışmasıyla ortaya çıktığını ve yeni makine patentleri alındığını açıkladı.

"Yenilikçi teknolojilerle 'ilk'lerin projesi"

Yatırımın ilk fazında yılda 2 bin 500 ton, ikinci etabında ise yılda 7 bin 500 ton iplik üretileceğini belirten Taş, "Aksa Akrilik'in 50. yılında hayata geçirmekten gurur duyduğumuz Aksafil, aslında dünyada ilk kez uygulanan bir teknolojiyi sektöre sunuyor. İlk defa Aksafil'de yüzde 100 akrilik high bulk airjet ve corespun iplik üreteceğiz. Lideri olduğumuz düz örme sektörü ve hacimli ipliğe, Air Jet İplik Eğirme teknolojisiyle yeni bir iş modeli ve heyecan getirirken, genişleyen iş alanlarımızda da özel ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Yeni teknolojiyle dakikada 550 metre iplik çıkış hızı gerçekleşecek"

Taş, neden Air Jet İplik Eğirme teknolojisini tercih ettiklerini şu sözlerle anlattı; "Ürünlerde daha az tüylülük ve daha net bir görünüm sağlayan sistemle dakikada 550 metre iplik çıkış hızı gerçekleştiğinden, maliyet düşüyor ve verimlilik artıyor. Yüksek nem emiliminin yanı sıra, diğer iplik eğirme sistemlerine kıyasla boncuklanma, aşınma ve yıkamaya karşı yüksek dirence sahip, işlevsel bir teknoloji. İplik sektörüne örnek olacak tesisimize tüm müşterilerimizi davet ediyoruz" dedi.

"Kısa elyaf iplik üretiminde akrilik elyaf kullanılacak"

Taş, sözlerinin devamında Aksafil'in hedeflerini açıkladı. Kısa elyaf iplik üretiminde yeni teknolojilerle akrilik elyafın kullanılmasını amaçladıklarını dile getiren Taş, şunları kaydetti;

"Aksa Akrilik olarak yarım asırlık tarihimiz boyunca akrilik elyafın yeni kullanım alanlarını bulmaya öncelik verdik. Bu doğrultuda, Aksafil ile yeni iplik eğirme teknolojisi Air Jet tekniğinde de akrilik elyafın kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Yatırımımız sayesinde yepyeni bir akrilik deneyimi sunarken verimlilik ve çevre odaklı, doğaya saygılı üretimle sektörde model olacak bir fabrika kuracağız. 200 kişilik yeni istihdam hedefimizde kadınlara öncelik vererek yüzde 50'ye yakın kadın çalışan oranıyla iş gücüne katılıma destek olacağız. Sürdürülebilir büyüme hedefiyle Türkiye'ye değer kazandıracak yatırımlarımıza devam edeceğiz". - İSTANBUL

Aksa Akrilik'ten iplik fabrikası yatırımı
Aksa Akrilik'ten iplik fabrikası yatırımı
Aksa Akrilik'ten iplik fabrikası yatırımı

Yatırım, Türkiye, Türk, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksa Akrilik'ten iplik fabrikası yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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