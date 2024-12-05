Aksa Enerji BIST Katılım 30'a Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Enerji BIST Katılım 30'a Yükseldi

Aksa Enerji, BIST Katılım 50'den Katılım 30'a geçerek en büyük elektrik üreticisi unvanını aldı.

05.12.2024 11:18
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BIST Katılım 50'den BIST Katılım 30 endeksine yükselen Aksa Enerji, bu endeksteki en büyük elektrik üreticisi şirket oldu.

Borsa İstanbul yönetimi kısa süre önce BIST Katılım endeksleriyle ilgili değişiklikleri açıkladı.

Kasım 2021'de hesaplanmaya başlanan endekste Mayıs 2022'den bu yana Katılım 50 endeksinde yer alan Aksa Enerji, yeni dönemde BIST Katılım 30'da listelenmeye başlandı.

1 Aralık 2024 ile 30 Nisan 2025 dönemini kapsayan dönemde Katılım 30 endeksinde yer alacak Aksa Enerji, böylece kesintisiz olarak katılım endekslerinde en uzun süre listelenen şirketlerden birisi oldu. Aksa Enerji'nin endeks değişikliğinde gelir dağılımı içerisinde temel faaliyetlerden elde ettiği gelirlerin payının yüksekliği önemli rol oynadı.

Aksa Enerji aynı zamanda Katılım 30 endeksine giren en büyük elektrik üreticisi şirket olma unvanını da aldı. Aksa Enerji, halihazırda 7 ülkede toplam kurulu gücü 2 bin 694 MW'yi bulan 10 enerji santrali işletiyor. Santrallerin iki tanesi Türkiye'de, birisi KKTC'de, diğerleri ise Afrika ülkeleri ve Özbekistan'da yer alıyor.

Şirket, Global Stratejisi kapsamında 2030 yılı sonuna kadar toplam 5 milyar dolar yatırımla kurulu gücünü 7 bin 850 MW'ye çıkarmayı, küresel pazardaki varlığını 2 kıtadan 4 kıtaya yaymayı ve yenilenebilir enerjinin portföy içindeki oranını yüzde 28'e yükseltmeyi hedefliyor.

2022'den bu yana listede olması kriterleri kesintisiz karşıladığını gösteriyor

BIST Katılım 30 içindeki şirketler, aynı zamanda katılım bankalarının fonları ve diğer katılım fonlarının portföy tercihlerinde de öncelikli olarak yer alıyor.

Şirketlerin katılım endekslerine girebilmesi için yerine getirmesi gereken kriterlerin başında, katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlerin toplam gelirlere oranının yüzde 5'in altında olması yer alıyor.

Ayrıca finansal tablolarda karşılanması gereken ve katılım prensiplerine göre oluşturulmuş diğer belli başlı kriterlerin de karşılanması gerekiyor. Listede olduğu halde belirtilen kriterlerde değişiklikler olan şirketler hesaplama dönemlerinin sonunda liste dışı bırakılıyor. Bu çerçevede Aksa Enerji'nin 2022 yılından bu yana listede olması kriterleri kesintisiz karşıladığını gösterirken, Katılım 50'den Katılım 30'a yükselmesi ise gelirlerindeki artış ile bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

30 Eylül itibarıyla katılım fonlarının büyüklüğü 135,1 milyar liraya ulaşmış durumda. Katılım hisse senedi fonları portföylerini oluştururken, BIST Katılım endekslerinde yer alan şirketlere yatırım yapma zorunluğu bulunuyor. Bu çerçevede söz konusu fonların portföyünde yer alabilmek için şirketlerin belirtilen kriterleri karşılaması ve mutlaka katılım endekslerine girmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji BIST Katılım 30'a Yükseldi - Son Dakika

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