Aksa Enerji'nin İlk Yarı Net Karı 1,4 Milyar Lira
Ekonomi

Aksa Enerji'nin İlk Yarı Net Karı 1,4 Milyar Lira

08.08.2025 09:42
Aksa Enerji, yılın ilk yarısında 1,4 milyar lira net kar elde etti ve büyümesini sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji, yılın ilk yarısında 1,4 milyar lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, yılın ilk yarısında yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı sürdürdüğü yatırımları ve yüksek finansman kabiliyetiyle büyümesine devam etti.

Bu dönemde Şirket, FAVÖK'te yüzde 39 artış kaydederken, toplam 1,4 milyar lira net kar elde etti.

Yılın ilk yarısında öne çıkan gelişmeler arasında Özbekistan'daki Talimercan Santrali'nin tam kapasite devreye alınmasıyla Aksa Enerji'nin ülkenin en büyük Türk yatırımcısı konumuna ulaşması, Afrika'nın önde gelen kalkınma finans kuruluşu Africa Finance Corporation'dan (AFC) sağlanan 150 milyon dolarlık finansman ve yenilenebilir enerji projelerine yönelik TSKB'den temin edilen 80 milyon dolarlık kredi anlaşması yer aldı.

7 ülkedeki 11 santral operasyonu ve 3 bin megavat üzeri kurulu gücüyle Aksa Enerji, yılın ilk yarısında güçlü operasyonel ve finansal performansını sürdürdü.

Bu dönemde konsolide FAVÖK'ü 5,9 milyar lira olarak gerçekleşen şirket, FAVÖK marjını da geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan artışla yüzde 29 seviyesine yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, "2030 Global Stratejimiz doğrultusunda Sürdürülebilir Yüksek Büyüme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu doğrultuda, yılın ikinci çeyreğinde Afrika'daki üretim artışımız, Gana Santralimizde çift yakıt dönüşümünün tamamlanmasının katkısıyla yükselen FAVÖK marjımız ve Özbekistan'daki Talimercan Santralimizin tam kapasiteyle devreye girmesiyle yüksek bir finansal performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece finansal sonuçlarla değil, stratejik adımlarla da fark yarattıklarını ifade eden Kazancı, şöyle devam etti:

"Afrika'da AFC'den sağladığımız finansman, bölgedeki sürdürülebilir kalkınmaya ve enerji dönüşümüne olan güçlü bağlılığımızın bir göstergesi oldu. Öte yandan, TSKB ile imzaladığımız 80 milyon dolarlık kredi anlaşması ile, ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak üç stratejik projeyi hayata geçiriyoruz. Enerji arz güvenliğini esas alan yaklaşımımızla, bulunduğumuz her coğrafyada sürdürülebilir ve örnek projeler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Talimercan Santrali ile Özbekistan'da güçlü liderlik

Aksa Enerji, Özbekistan'daki 430 megavat kapasiteli Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ni temmuzda tam kapasiteyle devreye aldı. Daha önce devreye alınan Taşkent A, B ve Buhara santrallerinin ardından kurulan Talimercan Santrali, Özbekistan'ın enerji ihtiyacına önemli ölçüde destek sağlarken, şirketin bölgedeki enerji üretim kapasitesini de 1220 megavata yükseltti.

Bu projeyle Aksa Enerji, ülkenin en büyük Türk yatırımcısı konumuna ulaştı.

Ayrıca, Afrika'daki enerji altyapısını geliştirme hedefiyle yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Aksa Enerji, AFC ile imzaladığı finansman anlaşmasıyla kıtadaki enerji projelerine güçlü bir destek sağlamaya hazırlanıyor. Bu anlaşma, Afrika'daki sürdürülebilir kalkınma ve enerji arz güvenliğini desteklerken, Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik iş birliğini de derinleştirecek.

Öte yandan, Aksa Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik olarak TSKB ile 80 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı. Sağlanan bu kaynak, yenilenebilir enerji santrali ve müstakil depolama tesisi projelerinde kullanılacak olup, şirketin sürdürülebilirlik stratejisini destekleyerek Türkiye'nin enerji kapasitesine de katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında, Aksa Enerji'nin Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğü projelerinden 3'ü TSKB iş birliğiyle finanse ediliyor. Öncü girişimleriyle Türkiye'nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alan Aksa Enerji, 10 ilde 13 farklı yatırımla bu alandaki toplam kurulu gücünü 891,41 megavata ulaştırmayı hedefliyor. Bu kapasitenin tamamı depolamalı üretim tesislerinden oluşuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Aksa Enerji, Özbekistan, Ekonomi, Afrika, Enerji, Finans, Son Dakika

