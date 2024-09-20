Aksa Enerji, Özbekistan'da Üretime Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Enerji, Özbekistan'da Üretime Geçti

Aksa Enerji, Özbekistan'da 430 MW kapasiteli santralinin ilk ünitelerini devreye aldı.

20.09.2024 11:52
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Aksa Enerji, Özbekistan'da inşa edilen 430 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santralinin ilk ünitelerini devreye alarak ticari üretimi başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ocak 2025'te tamamlanması planlanan santral ile birlikte şirketin Özbekistan'daki kurulu gücü 1170 megavata yükselecek.

7 ülkedeki 10 santral operasyonu ve 2 bin 644 megavat kurulu gücüyle faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji, Özbekistan'ın Talimercan şehrinde inşa ettiği 430 megavat kurulu güce sahip doğal gaz kombine çevrim santralinin ilk 6 ünitesini yaklaşık 9 ay gibi kısa bir sürede devreye aldı.

Bu yıl ocakta inşaatına başlanan santralin kalan ünitelerinin yıl içinde devreye alınması hedefleniyor. Böylece Aksa Enerji'nin ülkedeki kurulu gücü 1170 megavat seviyesine yükselecek.

Santral için doğal gaz Özbekistan'dan bedelsiz temin edilecek

Aksa Enerji, Talimercan santrali yatırımını, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı National Electric Grid of Uzbekistan (NEGU ) ile Kasım 2023'te yaptığı anlaşma kapsamında başarıyla sürdürüyor.

Santralde elektrik üretimi için gerekli doğal gaz, Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilirken üretilecek elektrik satış fiyatı, 25 yıllık dolar bazlı garantili kapasite bedeli çerçevesinde belirlenecek.

Bu anlaşma, Aksa Enerji'nin yurt dışındaki enerji yatırımlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlarken Özbekistan'ın enerji arz güvenliğini karşılanmasındaki öncü rolünü de sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, enerji sektöründe global bir oyuncu olma hedefiyle yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özbekistan'da gerçekleştirdiğimiz bu önemli yatırım, Aksa Enerji'nin global büyüme stratejisinin bir parçasıdır. Uzun vadeli bir yaklaşımla sürdürdüğümüz Özbekistan yolculuğumuzda, ülkenin en büyük Türk yatırımcısı olarak Taşkent ve Buhara şehirlerinde 740 megavat kurulu güce sahip üç enerji santralini 12 ay gibi rekor bir sürede devreye aldık. Şimdi ise yeni başarı hikayeleri ile yolumuza devam ederken Talimercan'daki yeni santral yatırımımız ile bölgenin enerji arz güvenliğini güçlendirmekten dolayı gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA

Aksa Enerji, Özbekistan, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji, Özbekistan'da Üretime Geçti - Son Dakika

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