Aksaray'da 11 Jeotermal İhalesi

Aksaray'da, 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın Merkez, Gülağaç, Güzelyurt ilçeleri sınırlarındaki 11 alan, 3 yıllığına jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 387 bin 746 lira ile 1 milyon 270 bin 194 lira 4 kuruş, geçici teminat bedelleri 11 bin 633 lira ile 38 bin 106 lira arasında değişen sahaların ihaleleri 12 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümeni tarafından yapılacak.