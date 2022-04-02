Aksaray'da semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu - Son Dakika
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Aksaray'da semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu

02.04.2022 16:24
Aksaray'da semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu

Aksaray'da Ramazan ayının ilk günü vatandaşların alışveriş için marketler yerine semt pazarlarını tercih etmesiyle birlikte tezgahlar erken saatlerde hareketlendi.

Aksaray'da Ramazan ayının ilk günü vatandaşların alışveriş için marketler yerine semt pazarlarını tercih etmesiyle birlikte tezgahlar erken saatlerde hareketlendi.

Aksaray'da ilk iftar öncesi evinin ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerden çok semt pazarlarını tercih eden vatandaşlar tezgahları hareketlendirdi. Pazar yerlerindeki ürünler geçen haftaya göre aynı fiyatlardan satışa sunulurken, vatandaşlar market fiyatlarına göre manav ve kuru bakliyat ürünlerinde semt pazarlarından alışverişe yoğunluk gösterdi. Geçen haftalara göre Ramazanın ilk günündeki yoğunluk pazar esnafını sevindirdi. Soğuk havaların da geride kalması vatandaşları pazara yönlendirirken, esnaflar geçen haftalara göre daha çok satış yapabildi. Ramazan ayı nedeniyle tezgahlarda en çok yemeklik sebze ve meyveler satıldı. Pazar esnafları tezgahlarının Ramazan bereketi gördüğünü söyleyerek, marketler yerine semt pazarlarının tercih edilmesini istedi.

Pazar esnafı İbrahim Kocaman (45), "Yoğunluk var çok güzel, Ramazan hoş geldi. Allah'ın izniyle Ramazan bereketiyle geldi. İnşallah iyi olacak havalar ısınacak. Milletimizi, halkımızı pazara bekleriz. Haliyle her fiyata ürün vardır. Pazar her zaman uygundur. Ramazan'ın bereketiyle herkesi bekleriz" dedi. - AKSARAY

Aksaray'da semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu
Aksaray'da semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu
Aksaray'da semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu
Aksaray'da semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu

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alışveriş, Ramazan, Aksaray, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu - Son Dakika


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