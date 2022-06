Akşehir Belediyesi Çilek Şenliğine yoğun ilgi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez olarak Çakıllar Mahallesinde düzenlenen Çilek Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yoğun katılımın olduğu Çilek Şenliği; Akşehir Belediyesi Mehter Grubu ve Akşehir Belediye Spor Kulübü Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle başladı. Şenlik açılışında bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak, bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Çilek Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Çakıllar Mahallemizin bereketli topraklarında uzun yıllardır çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kendine has aroması, tadı ve lezzetiyle ünlü çileklerimiz Türkiye'de olduğu gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden de talep görmektedir. İlçemizde; Atakent, Cankurtaran, Çakıllar, Çamlı, Çimendere, Engili, Ilıcak, Saray ve Yaylabelen mahallelerimizde toplamda 2 bin dekar alanda yıllık 4 bin ton çilek üretimi yapılmaktadır. Çileklerimizin hasadına bu yıl mayıs ayında başlandı ve inşallah Kasım ayına kadar üretim hızla devam edecektir. Bu yıl çileğimizin üreticilerimizin yüzünü güldüreceğini umuyoruz. Pandemi döneminde geçen iki yılda üretimin ve üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Çakıllar Mahallemiz ve diğer üretici hemşerilerimiz bu dönemde de özveriyle üretmeye devam etmiştir. Ben emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Üreten, çabalayan ve emek verilen her şey gerçekten çok kıymetli. Bu şenliğimizi geleneksel hale getirmeyi, gelecek yıl Çamlı sonraki yıl da Yaylabelen mahallemizde yapılmasını planlamaktayız. Bu arada Çakıllar Mahallemize yaptığımız hizmetlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Mahalle halkımızın talebi üzerine 2019 yılında, yan tarafımızda bulunan düğün salonunu sizlerin hizmetine sunduk. Gençlerimize bir halı saha kazandırdık. Çocuklarımız için yeni parklar yaptık ayrıca bakım ve onarım çalışmalarına hassasiyetle takip ediyor, onlara konforlu oyun alanları sağlıyoruz. Yine bu yıl hizmete sunulan, üretime katkı amacıyla çilek alım rekabetinin artırılması ve daha fazla alıcı olması için 2 adet hal dükkanı yaparak hizmetinize sunduk. Geçtiğimiz yıl sulama kooperatifimize 30 bin bedelle sondaj borusu alımı gerçekleştirerek mahalle kooperatifimize hibe ettik. Mahallemizin geçmiş yıllarda eksik kalan kanalizasyonu geçen yıl tamamlandı, yollarımızın bir kısmı geçen yıl düzenlenerek hizmete sunuldu kalan yerlerin yapımını bu yıl planladık, inşallah önümüzdeki günlerde yapımına devam edilecektir. Her mahallemize olduğu gibi Çakıllar Mahallesi halkına da en iyi hizmeti sunmaya gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki bu gayret ve çabalarla Çakıllar Mahallemiz hep daha ileriye doğru gidecektir. Sizleri ayrıca bu yıl coşku ile kutlayacağımız 5-10 Temmuz 63.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğimize hepinizi davet ediyorum. Bu gecenin de güzel ve coşkuyla geçen bir şenlik olmasıyla dileğiyle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, şenlikte emeği olan herkesi gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından Konya-Bozkırlı Sanatçı ve TRT Seksenler dizisi oyuncusu Sami Çelik bir konser verdi. Hareketli şarkıları ile şenlik alanını dolduran vatandaşlara keyifli saatler geçirten Sami Çelik, "Türkiye'de ilk 10'da izlenen programlardan birisi TRT1'de yayınlanan Seksenler Dizisidir. Bu dizide Akşehir Kiraz'ını gündeme getirdim. Bir yeni dizimde de inşallah Akşehir Çakıllar Çileğini ekranlara taşıyacağım sizlere söz veriyorum" diye konuştu.

Akşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez düzenlenen Çilek Şenliği'nde Ödüllü En Güzel Çilek yarışması da yapıldı. Jüri Başkanlığını Selçuk Üniversitesi Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç .Dr. Abdullah Kurt'un yaptığı yarışmada derece alan en iyi çilek yetiştiricilerine de şenliğe katılan protokol tarafından tarım aletleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Çakıllar Mahallesi'ndeki Çilek Şenliği'ne; Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, Akşehir İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Sait Yalçın, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Gürdal, Selçuk Üniversitesi Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Kurt ile vatandaşlar katıldı. - KONYA