Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu - Son Dakika
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Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu

27.04.2022 17:39

Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Aktaş Gümrük Kapısı'nda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.

Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu

ARDAHAN - Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Aktaş Gümrük Kapısı'nda Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyen tırlar Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Aktaş Gümrük Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu. Gümrük kapısına giden yoldaki emniyet şeridine park ederek sırasını bekleyen tırlar, burada 5 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluşturdu.

Tır sürücüleri uzun süredir burada beklediklerini ve bir an önce sıranın gelmesini beklediklerini söylediler.

Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu
Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu
Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu
Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu
Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu
Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu

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Orta Asya, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu - Son Dakika


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