Alanya'da turizm işletmeleri Temmuz'da yüzde 90 doluluğa ulaştı - Son Dakika
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Alanya'da turizm işletmeleri Temmuz'da yüzde 90 doluluğa ulaştı

30.06.2022 12:10

Alanya'da turizm işletmeleri Temmuz'da yüzde 90 doluluğa ulaştı ALTİD Başkanı Şili: "Alanya turizmi bu yıl dolu dolu bir sezon yaşayacak" Antalya'nın Alanya ilçesinde turizm hareketliliği başladı.

Alanya'da turizm işletmeleri Temmuz'da yüzde 90 doluluğa ulaştı

ALTİD Başkanı Şili: "Alanya turizmi bu yıl dolu dolu bir sezon yaşayacak"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde turizm hareketliliği başladı. Haziran ayını yüzde 60 doluluk ile tamamlayan oteller Temmuz ayında yüzde 90 doluluk oranına ulaşırken ALTİD Başkanı Burhan Şili, "Hem yurtdışı talebi hem de iç pazar talebiyle önümüzdeki iki ayı da net görüyoruz ki bölgemiz dolu dolu bir sezon yaşayacak" dedi.

Kurban Bayramına günler kala Alanya turizminde hareketli günler başladı. Haziran ayında yüzde 60 doluluk oranıyla tamamlayan işletmeler Temmuz ayında rezervasyonlarla yüzde 90 ve üzerinde doluluk oranına ulaştığı belirtildi. Ana kaynağı iç pazar olan Alanya turizmi dış pazardan da umutlu. Kurban Bayramında tatil günün 9 gün olmasının tatilcilerin kalış gün sayısını yükselttiğini belirten Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği Başkanı Burhan Şili, "Tatilin 9 güne çıkmış olması da kalış gün sayısının uzaması anlamında bir etkisi var. Bu yıl iç pazardan talep kesilmedi. Bizim kriz ve ya normal dönemlerde ana pazarımız iç pazardır. Alanya bölgesi adına bunu özellikle söylüyorum. Çok ciddi talep alıyoruz. Hem bayram döneminde hem de Türk insanının 15 Haziran - 30 Ağustos tarihleri arasında tatil yapma alışkanlığıyla doğru orantılı bölgede ortalamada yüzde 30 gibi iç Pazar talebi mevcut" dedi.

"Avrupa pazarında ciddi artış var"

Rusya ve Ukrayna pazarının Alanya turizmine katkısının büyük olduğunu dile getiren ALTİD Başkanı Şili, bölgede yaşanan savaşın turizmi yansımalarından etkilendiklerini söyledi. Dolu dolu bir sezon yaşanacağını vurgulayan Başkan Şili, "Doluluklarımız anlamında belirli sıkıntılar yaşadık. Bugün gelinen noktada Avrupa pazarında geçmiş dönemlere oranla ciddi artışlar söz konusu. Son iki yıldır hiç olmayan İngiltere ve Hollanda pazarının devreye girmiş olması ve diğer kaynak pazarlarımızdan talebin artıyor olması hasebiyle hem yurtdışı talebi hem de iç pazar talebiyle önümüzdeki iki ayı da net görüyoruz ki bölgemiz dolu dolu bir sezon yaşayacak" ifadelerini kullandı.

"Artan maliyetlere hem yerli hem de yabancı misafirler anlayış gösteriyor"

Rusya -Ukrayna savaşı nedeniyle artan maliyetlerin fiyatları etkilediğini söyleyen Başkan Şili, "Bu sene maliyetler anlamında savaş ekonomisi nedeniyle bizim iç pazar ve dış pazarda vereceğimiz fiyatlarda artış söz konusu. Savaşın sona ermesiyle tekrar normale dönmesini bekliyoruz. Bu noktada dikkatli fiyat vermek, dikkatli davranmak zorundayız. Burada amaç tesislerin çok karlı çalışması değil. Burada amaç başa baş karlılık oranda sağlayarak işin devamlılığını sağlamak. Bu anlamda hem iç pazardan gelen hem yurtdışından gelen misafirlerimiz anlayış gösteriyorlar. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Şili, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alanya'da turizm işletmeleri Temmuz'da yüzde 90 doluluğa ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da turizm işletmeleri Temmuz'da yüzde 90 doluluğa ulaştı - Son Dakika
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