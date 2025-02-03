Algbio, Suda Teknolojik Yarışması\'nda Birinci Oldu

Ekonomi

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen 'Suda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması' sonuçlandı. Birincilik, çevresel problemlerin çözümüne ekonomik sürdürülebilirliği de dahil etmesiyle dikkat çeken Algbio'nun oldu. 350 bin liralık ödül, Enerjisa Enerji Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, Teknolojide Kadın Derneği tarafından Algbio ekibine takdim edildi.

Teknolojide Kadın Derneği'nin paydaşları ile birlikte yürüttüğü 'Suda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması', herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna eşit ve evrensel biçimde erişimini sağlamayı, temizlik ve hijyen koşullarını iyileştirmeyi amaçladı. Yapılan açıklamaya göre yarışma, su kirliliğini azaltmak, zararlı kimyasal salınımını en aza indirerek su kalitesini artırmak ve sürdürülebilir çözümleri teşvik etmek için hayata geçirildi. Kadın girişimcilerin teknoloji ve inovasyon odaklı fikirleriyle şekillenen yarışma, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir geleceğin inşasında önemli bir adım olarak öne çıktı. Dernek, kurulduğu günden bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları'nı ilke edinerek bu amaçlar içerisinde olan konular değinen ve teknolojik girişimlerde kadın liderliğini bu ilkeler doğrultusunda önceliklendiren çalışmalar yapıyor. Bu yarışma konseptini de bu ilkeler altında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uygun şekilde 'Temiz Su ve Sanitasyon' temasıyla gerçekleştirdi.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Akın Börekçi, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Deniz Ülke Kaynak, Decacorn Angels CEO'su Duygu Eren, Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Günay Kocasoy, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayriye Karadeniz, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça ve Çimsa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Çörtelekoğlu yer aldı.

350 bin liralık ödülün kazananı: Algbio

Türkiye'nin kadın girişimcileri, temiz su ve sanitasyon alanında teknolojik çözümler sunan projeleriyle yarıştı. Kadın girişimciler tarafından kurulan şirketler, Teknolojide Kadın Derneği'nin düzenlediği bu yarışmada yer aldı. Rekabetçi geçen yarışmanın kazananı Algbio oldu. Algbio, patentli alg teknolojileri sayesinde endüstriyel karbondioksit salımını azaltma, müsilajın önlenmesi ve atık suların yüzde 95 oranında temizlenerek yeniden kullanılabilir hale getirilmesi hedeflerine odaklanıyor. Yenilikçi çözümleriyle biyoyakıt, biyoplastik ve sürdürülebilir ürünler üreten girişim, çevresel problemlerin çözümüne ekonomik sürdürülebilirliği de entegre ederek jüriyi etkiledi ve 350 bin TL'lik ödüle layık görüldü.

"Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir geleceğe güçlü adımlar atıyoruz"

Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu Zehra Öney, yarışmanın vizyonunu şu sözlerle özetledi: "Suda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması' kadın liderliğini destekleyerek su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için yenilikçi çözümler geliştirilmesine zemin hazırlıyor. Dünya genelinde 2,2 milyar insan güvenilir temiz suya erişemezken, 3,6 milyar insan yeterli sanitasyon hizmetlerinden yoksun. Üstelik 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Kadın mühendislerimiz ve girişimcilerimiz, geliştirdikleri projelerle yalnızca çevresel sorunlara değil, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlıyor. Müsilaj, yalnızca bir çevre felaketi değil; biyoçeşitliliği tehdit eden ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük bir uyarı niteliği taşıyan bir kriz. Su, sınırsız bir kaynak değil. Onu doğru yönetmek ve erişilebilir, sürdürülebilir hale getirmek için teknolojiyi en etkin şekilde kullanmalıyız. Dünyada patentli alg teknolojileri, endüstriyel karbondioksit salımını azaltıyor, müsilajın önlenmesine katkı sağlıyor ve atık suların yüzde 95 oranında temizlenerek yeniden kullanılmasını mümkün kılıyor. Yarışmamız tam da bu tür teknolojik ve inovatif çözümleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yıl yarışmamızda birinci olan Algbio girişimi ve kurucusu Selen Şenal, su kirliliğini azaltan ve sürdürülebilir üretimi destekleyen biyoteknolojik çözümleriyle öne çıktı. Yenilikçi ve teknoloji odaklı çözümleri teşvik ederek daha yaşanabilir, adil ve sürdürülebilir bir dünya için güçlü adımlar atıyor ve bu başarıların bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

"Teknoloji ve inovasyon, toplumsal fayda ile buluşuyor"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Teknolojide Kadın Derneği Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanı ve Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, sadece bugünümüz için değil, yarınlarımız için de kritik bir öneme sahip. Suda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması, kadın liderleri destekleyerek temiz suya erişim ve atık su yönetimi konusunda yenilikçi çözümler üretme çabamızın bir parçası. Aynı zamanda, bu projeyle kadınların iş hayatındaki yerinin ve karar alma mekanizmalarındaki etkilerinin artırılmasının da ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Teknoloji ve inovasyonu, toplumsal fayda ile buluştururken, su kaynaklarımızın korunmasını bir sorumluluk değil, bir zorunluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ancak birlikte harekete geçerek ve cesur adımlar atarak mümkün olabilir. Teknolojide Kadın Derneği Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanı ve aynı zamanda sürdürülebilirlik odağında çalışmalar yürüten Enerjisa Perakende Şirketleri Genel Müdürü olarak, özel sektörün sivil toplum kuruluşlarına destek olmasını önemsiyoruz. Çok başarılı ve rekabetçi geçen bu yarışmanın etkilerini görmekten ve tüm destekçilerinin samimi katkılarından dolayı mutluluk duyuyorum. Bu başarının sürdürülebilirliği adına 2025 yılında da 'Temiz Enerji' teması ile bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.

Algbio Kurucusu Selen Şenal, başarılarıyla ilgili şöyle konuştu: "Bu ödül, alg teknolojisiyle geliştirdiğimiz çözümlerin hem çevresel hem de ekonomik anlamda güçlü bir etki oluşturabileceğini bir kez daha gösterdi. Kadın liderliğindeki ekibimizle hem yerelde hem de globalde fark oluşturmayı hedefliyoruz."

Çimsa, Decacorn Angels, DFDS, Enerjisa Enerji ve SOCAR Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma, temiz su ve sanitasyon alanında yenilikçi çözümleri teşvik etti ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırladı. Bu değerli iş birliği, Türkiye'de temiz su ve sanitasyon teknolojilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunarak, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda adına etkili bir adım oldu. - İSTANBUL