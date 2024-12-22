Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda

Geniş Video İzle

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, konut fiyatlarının artışı ve kiralama zorluklarına dikkat çekerek, "Bir avuç insanın para kazanması için milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda kalıyor." dedi. Babacan, sorunun çözümü için vatandaşları düşük maliyetle ev sahibi yapacak "Konut Finansmanı Kurumu" modelini Türkiye için önerdiklerini belirtti.

22.12.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı "Mesele Ekonomi" isimli programda, konut fiyatları ve kiraların ulaşılmaz seviyelere geldiğini belirtti.

"BİR AVUÇ İNSAN PARA KAZANSIN DİYE MİLYONLAR PAHALI KONUTLARDA OTURUYOR"

"Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda kalıyor." diyen Babacan, "Konut bırakın artık satın alma çoğu için hayal, kiralamak bile zorlaşıyor Türkiye'de. Peki bunun finansmanı nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN UCUZ KONUT İÇİN "KFK" FORMÜLÜ

Babacan, Türkiye'de barınma krizinin giderek derinleştiğini vurgulayarak, vatandaşları makul fiyatlarla ev sahibi yapabilecek bir çözüm önerisini kamuoyuyla paylaştı. ABD, Japonya ve Avrupa'da olan "Konut Finansmanı Kurumu (KFK) Modeli'nin Türkiye'de de uygulanması gerektiğini ifade eden Babacan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Aslında bunun için biz Konut Finansmanı Kurumu diye bir modeli Türkiye için önerdik. Önermeye de devam ediyoruz. Bu büyük ekonomilerin hepsinde olan bir sistem. Mesela Almanya'da vardır, Japonya'da vardır, Amerika'da üç tane vardır bunlardan. Yani konut finansmanıyla ilgili konut kredilerini bankalardan, toptan bir şekilde alıp Paketleyip uluslararası piyasalarda buna yatırımcı çeken, bunun karşısında gelen nakit akışıyla da yeni konutları finanse eden bir sistem."

Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • harun 8071:
    Buda kendini adam yerine koyyuyo 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sen Ne Anlatıyorsun Tuzunuz Kuru 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da
14:48 Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey’de hesap vermeli Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
10:47 ABD, Kızıldeniz’de kendi savaş uçağını düşürdü ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 15:27:10. #1.11#
SON DAKİKA: Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.