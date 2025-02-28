Aliağa Limanları Kullanım Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Aliağa Limanları Kullanım Artış Gösterdi

Aliağa Limanları Kullanım Artış Gösterdi

DTO Aliağa, limanların işlem hacmini ve sektörel gelişmeleri ele aldı; 2025 Ocak verileri açıklandı.

28.02.2025 11:10
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İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi, Şubat ayı olağan meclis toplantısında, Aliağa limanlarının yükselen işlem hacmi, sektörel gelişmeler ve eğitime yönelik destekler ele alındı. Başkan Adem Şimşek, denizcilik sektöründeki son durumu değerlendirirken, Aliağa limanlarının Türkiye genelindeki konumuna dikkat çekti.

Şube hizmet binasında düzenlenen toplantıya, Aliağa Bölge Liman Başkan Vekili Günhur Şanlı, Aliağa Deniz Liman Şube Müdür Vekili Kadir Sonocak ve Aliağa'da faaliyet gösteren denizcilik acentelerinin temsilcileri de katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2025 yılının Ocak ayında Aliağa Limanları'nda gerçekleşen yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamları hakkında bilgilendirmede bulundu.

"TEU Bazlı Konteyner Elleçlemede yüzde 17,54'lük artış"

Şimşek, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2025 yılının Ocak ayında Aliağa limanlarında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine baktığımızda toplam TEU adedi 157 bin 938 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde elleçlenen 137 bin 360 TEU ile kıyaslandığında yüzde 17,54'lük bir artış söz konusudur. Bu artışla birlikte Aliağa limanları Ambarlı, Kocaeli ve Tekirdağ'dan sonra Türkiye genelinde 4. sırada yer almaktadır. 2025 yılının ilk ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 10 milyon 710 bin 395 ton olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,07 artış gerçekleşmiştir. Aliağa limanları toplam gross ton elleçlemede Kocaeli'nin arkasından ikinci sırada yer almaktadır. 2025 yılının ilk ayında elleçlenen net ton ise 7 milyon 664 bin 797 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10,33 artış gerçekleşmiş olup Kocaeli'den sonra çok küçük bir farkla ikinci liman konumundayız. Ocak ayında yükleme net ton ise 2 milyon 924 bin 299 ton olarak gerçekleşmiştir. Aliağa, Ceyhan'dan sonra en çok yükleme elleçlemesi olan ikinci liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise %11,69 artış gerçekleşmiştir. Ocak ayında boşaltma net ton 4 milyon 740 bin 498 ton olmuştur. Aliağa limanları geçen seneye göre %9,50 artış göstermiş olup en çok boşaltma elleçlemesi olan ikinci liman konumundadır."

"Sektörde büyüme devam ediyor"

Aliağa Limanlarına, Ocak ayında uğrak yapan gemi sayısının 522 adet olduğunu kaydeden Şimşek, "2024 yılının aynı döneminde ise bu sayı 510 adet olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız bir önceki yıla göre %2,35 artmıştır. Kocaeli'nin arkasından ikinci sıramızı koruyoruz. 2025 yılının ilk ayında limanlarımızın işlem hacmindeki artış, sektörümüz açısından olumlu bir gelişme. Bu veriler önümüzdeki aylarda da Aliağa limanlarındaki trafiğin artarak devam edeceğini çok net bir şekilde gösteriyor." Dedi.

Konuşmasının sonunda Ramazan ayının başlaması dolayısıyla iyi dileklerini paylaşan Başkan Adem Şimşek, "Bu mübarek ayın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayınız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Şampiyon sporcular ve başarılı acentelere ödül

Toplantının sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek tarafından Cunda Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü sporcularından U-15 2024-2025 Türkiye Yelken Ligi Türkiye Genel Şampiyonu Eşref Jale ve U-17 2024-2025 Türkiye Yelken Ligi Türkiye Kızlar İkincisi Duru Babayiğit'e plaket takdim edildi. Ayrıca, yıl içinde en yüksek işlem hacmine ulaşan şube üyesi acentelere de başarı belgesi ve hediye takdim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Adem Şimşek, Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Aliağa, İmeak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aliağa Limanları Kullanım Artış Gösterdi - Son Dakika

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