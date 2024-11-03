Allianz Türkiye 46. İstanbul Maratonu'nda

Ekonomi

Allianz Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından bugün düzenlenen 46. İstanbul Maratonu'nda yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye maratona, çalışanları ve acentelerinden oluşan 150 kişilik gönüllü bir ekibin oluşturduğu Allianz Türkiye Koşu Takımı ile katıldı.

Maratona 9. kez katılan takım, kurumsal sosyal sorumluluk programlarında işbirliği yaptığı Koruncuk Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfını (TEGV) desteklemek amacıyla yürüttükleri bağış kampanyalarıyla yaklaşık 500 bin lira bağış topladı.

İyilik Peşinde Koş Platformu'nda kurumsal takımlar arasında üst sıralarda yer alan takım, platform üzerinden 18 Kasım'a kadar devam edecek bağış kampanyalarıyla yaratacağı sosyal etkiyi artırmayı hedefliyor.

Takım, maratona ilk kez katıldığı 2016'dan bu yana, koşucu, bağışçı ve toplanan bağış miktarı açısından kurumsal koşu takımları arasında üst sıralarda yer alıyor.