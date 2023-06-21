Allgaier, Çinli yatırımcıya satıldıktan bir yıl sonra iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika
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Allgaier, Çinli yatırımcıya satıldıktan bir yıl sonra iflas başvurusunda bulundu

21.06.2023 21:46

Volkswagen ve Porsche gibi ünlü markaların tedarikçisi olan Alman Allgaier, iflas başvurusunda bulundu. Dev şirketin hisselerinin yüzde 89'u Temmuz 2022'de Çinli Westron Group'a satılmıştı.

Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier, Çinli bir yatırımcıya satıldıktan bir yıl sonra iflas başvurusunda bulundu. Allgaier'in Goeppingen bölge mahkemesine iflas başvurusunun ardından mahkeme bugün Pluta hukuk firmasından Fritz Zanker'i şirkete geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

PORSCHE DE ŞİRKETİN MÜŞTERİSİ

Yaklaşık 1.700 çalışanı bulunan Allgaier, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik ediyor. Ayrıca malzeme işleme teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyor. Volkswagen Grubu'nun lüks otomobil markası Porsche de şirketin müşteriler arasında yer alıyor.

2022'DE SATILMIŞTI

2020'den beri yeniden yapılanma süreci içinde bulunan şirketin hisselerinin yüzde 89'u Temmuz 2022'de Çinli Westron Group'a satılmıştı. Allgaier, saç metal işleme sektöründe Benteler, Magna, Gestamp ve Kirchhoff gibi çok daha büyük rakiplerle rekabet etmek zorunda kalıyordu.

Kaynak: AA
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