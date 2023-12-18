Almanya\'da Çiftçiler Tarım Vergilerini Protesto Etti

Almanya'da çiftçiler, koalisyon hükümetinin tarım sektöründeki vergi ayrıcalıklarını kaldırma planını traktörleriyle protesto etti.

Berlin'e traktörleriyle gelen 3 binden fazla çiftçi "Çok fazla, çok fazla! Artık bitti!" sloganıyla Brandenburg kapısı önünde toplanarak konvoy oluşturdu.

Alman koalisyon hükümetinin tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılmasını ve planlanan araç vergisi muafiyetini protesto eden çiftçiler, istekleri karşılanmazsa ocak ayından itibaren "büyük protestolara" başlayacaklarını belirtti.

Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, protestoda yaptığı konuşmada, Alman koalisyon hükümetinin tarıma yönelik vergi indirimlerinin kaldırılmasını sert bir şekilde eleştirerek, "Bunu kabul etmeyeceğiz." dedi.

Vergi indirimlerinin kaldırılmasını çiftçilere "savaş ilanı" olarak niteleyen Rukwied, hükümetin geri adım atmaması halinde yeni protesto gösterileri düzenleyeceklerini söyledi.

Rukwied, "O halde 8 Ocak'tan itibaren ülkenin daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde her yerde olacağız." dedi.

Bu arada, binlerce traktörün başkent merkezine girmesi nedeniyle trafik de felç oldu.

"Gıda perakende de fiyatları belirleyen 4 büyük şirket var"

Almanya Özgür Çiftçiler Derneği'nden Reinhard Jung, AA muhabirine, Alman çiftçilerin tarıma tek taraflı yük olan vergilerin artırılmasını kabul etmediklerini belirtti.

Jung, "Üstelik, üretim kısıtlamaları, aşırı regülasyon ve fiyatlarımızı aşağı çeken tarımsal ithalatla karşı karşıya bulunuyoruz. Hükümet vergilerle bize yük oluyor ancak para kazanmak için daha fazla imkan vermiyor. Bu ek yükü müşterilerimize aktaramıyoruz. Çünkü biz çiftçiler, ürünlerimizi satın alan tekeller tarafından alanlarda kısıtlanmış durumdayız." diye konuştu.

Gıda perakendecilikte fiyatları belirleyen 4 büyük şirket olduğunu vurgulayan Jung, "Alman hükümeti, tekellerin gücüne ve ithalatın fiyat baskısına karşı katma değerimizi güçlendirecek hiçbir şey yapmıyor. Ancak vergileri istiyorlar. Bu olamaz. Bundan dolayı bunu reddediyoruz. Biz çiftçiler gelir vergisi ödemek istiyoruz, ancak üretimimizi pahalılaştıran ve ekonomik olmaktan çıkaran vergileri vermek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Protestoya katılan ve isminin Leo olduğunu söyleyen genç bir çiftçi de hem çiftçilik yaptığını hem de üniversiteye gittiğini belirterek, yakıt fiyatlarını pahalı hale getiren hükümeti protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Genç çiftçi Leo, "Diğer ülkelerle rekabetle karşılaştığında Almanya'da çiftçiler için üretim zaten oldukça zor. Bu yüzden daha ucuz yakıta ihtiyacımız var. Aksi halde üretmeyi bırakacağız ve her şeyi ithal etmek zorunda kalacağız." diye konuştu.

Alman çiftçiler neden protesto ediyor?

Almanya Anayasa Mahkemesi, kasımda koalisyon hükümetinin, Kovid-19 salgını döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermesinin ardından Alman hükümeti 2024 bütçesinde tasarrufa gitmek zorunda kalmıştı.

Mahkeme kararının ardından hükümetin borç frenini art arda beşinci yıl için askıya alması ya da tasarruf ve vergi artışları için yaklaşık 17 milyar avro bulması gerekiyordu.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin oluşturduğu hükümet, gelecek yılın bütçesin de açığı kapatmak için, geçen hafta karbon vergisini öngörülenin üzerinde artırdı. Karbon vergisi (CO2 fiyatı) ton başına 30 avrodan 40 avro yükseltildi. Bunun da ülkede benzin ve dizel litre fiyatlarını sırasıyla 4,3 avro cent ve 4,7 avro cent artırması bekleniyor.

Alman hükümeti, bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonu da sonlandırmayı planlıyor.

Hükümetin planına göre, Alman çiftçiler artık tarım için kullandıkları mazot için vergi indirimi almayacak ve tarım araçları için otomobil vergisinden muaf tutulmayacak.

Alman hükümeti bu önlemlerin iklimin korunmasına yardımcı olacağını savunuyor.

FDP Meclis Grubu Başkanı Christian Dürr, yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce çiftçilerimizin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla adil rekabet koşullarına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Dürr, hükümetin çiftçiler için vergi indirimlerinin kaldırılması planlarını veto edeceğini belirterek koalisyon anlaşmasındaki çatlakların sinyalini de verdi.

Bu arada, Hollanda gibi diğer Avrupa ülkelerinde de çiftçiler tarafından benzer protestolar düzenlenmesi dikkati çekiyor.