Almanya'da ZEW güven endeksi 6,6 puan gerileyerek son 9 ayın ilk düşüşünü kaydetti - Son Dakika
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Almanya'da ZEW güven endeksi 6,6 puan gerileyerek son 9 ayın ilk düşüşünü kaydetti

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Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi ekimde 6,6 puan azalarak 28,1 puana indi ve son 9 ayın ilk düşüşünü gösterdi. ZEW Başkanı Wambach, yüksek enerji fiyatlarının özel tüketim ve yatırımları zayıflattığını, toparlanmanın kendi kendini besleyecek güçte olmadığını belirtti.

Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye yönelik beklentileri, yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle ekim ayında piyasa öngörülerinin üzerinde gerileyerek son 9 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

Mannheim merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), 178 yatırımcı ve analistin katılımıyla yapılan ve gelecek 6 aya ilişkin ekonomik öngörüleri ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 28,1 puan seviyesine indi.

Eylül 2026'da 34,7 puan olan endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu ay 30 puan seviyesine gerilemesi yönündeydi. Böylece endeks, üst üste yaşanan 5 aylık yükseliş serisinin ardından ilk kez düşüş göstermiş oldu.

Almanya'da cari duruma ilişkin Mevcut Durum Endeksi ise ekimde önceki aya göre 11,2 puan artarak eksi 35,9 puana yükseldi. Piyasalarda bu endeksin eksi 44,5 seviyesine çıkması bekleniyordu.

Mevcut durum göstergesindeki bu iyileşmeyle birlikte uzmanlar, cari ekonomik tablonun son 3 yılın en iyi seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

"Ekonomik toparlanma kendi kendini besleyecek güçte değil"

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi durgunluktan yavaşça çıkıyor ancak toparlanma henüz kendi kendini besleyecek güçte değil. Yüksek enerji fiyatları reel gelirler üzerinde baskı oluşturduğu, üretim maliyetlerini artırdığı ve enflasyonu daha uzun süre yüksek seviyede tuttuğu için özel tüketim ve özel yatırımlar zayıf kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sektörel bazda bakıldığında, son dönemde güçlü yükseliş kaydeden bankacılık ve sigortacılık endeksleri sırasıyla 18,4 ve 9 puan gerileme gösterse de pozitif bölgede kalmayı sürdürdü.

Hizmet ve telekomünikasyon sektörlerinde de daralma yaşanırken, çelik, metal imalatı ve elektronik sektörlerinden olumlu sinyaller geldi.

İhracat ve kamu yatırımlarının desteğiyle üç çeyrektir art arda büyüyen Almanya'da hükümet ve önemli ekonomi enstitüleri, yıl sonu büyüme tahminini yüzde 1,3'e yükseltmişti.

Alman ekonomisinin görünümü

Öte yandan, Alman ekonomisi Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yüke rağmen yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin oluşturduğu olumsuz iklime rağmen yapay zeka ve savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi sırtladığı belirtiliyor.

Ekonomi enstitülerinin birçoğu ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltti.

Alman hükümeti de bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e çıkardı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de Alman ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den 1,1'e yükseltti. Bu yükselişte yapay zeka ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.

Kaynak: AA
AlmanyaEkonomiEnerjiFinansDünyaSon Dakika

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